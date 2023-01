Cum și-a înscenat un bărbat propria moarte ca să vadă cine plânge după el. "Am vrut ca planul să funcționeze"

Un bărbat și-a înscenat propria moarte ca să vadă cine vine la înmormântarea lui. Acesta a reușit să înfurie pe toată lumea după ce adevărul a ieșit la iveală.

Sursa foto: Facebook | Baltazar Lemos

Baltazar Lemos, de 60 de ani, din Curitiba, Brazilia, și-a înfuriat toți prietenii după ce a făcut un gest pe care l-a gândit luni bune. Acesta și-a înscenat moartea din pură curiozitate, ca să vadă cine vine la înmormântarea lui.

Bărbatul organizează diverse evenimente private, inclusiv înmormântări, astfel că nu i-a fost greu să își organizeze propria înmormântare. Gestul său a fost făcută din pură curiozitate pentru a vedea câți cunoscuți i-ar regreta trecerea în neființă.

Pe 10 ianuarie, a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook care anunța că „la începutul acestei după-amiezi triste, Baltazar Lemos ne-a părăsit. Mai multe informații vor fi disponibile în curând”. Cu o zi înainte, postase pe aceeași pagină o fotografie făcută în fața spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, care sugerează că bărbatul fusese internat acolo, astfel că acesta pățise ceva.

Familia lui Lemos a fost șocată când a văzut anunțul, pentru că nimeni nu știa că ar avea probleme și că a ajuns în spital. La ceva timp după primul anunț, „cineva” a postat pe pagina lui de Facebook data, ora și locul ceremoniei de înmormântare. Pe 18 ianuarie, prietenii și familia lui Baltazar Lemos s-au adunat într-o capelă mică din orașul natal, Curitiba, pentru ceea ce se așteptau să fie o înmormântare.

La un moment dat, vocea lui Baltazar a început să se audă dintr-o boxă povestindu-și viața, iar unii dintre cei prezenți au început să plângă, crezând că este o înregistrare. Dar după câteva minute ușile altarului s-au deschis, iar el și-a făcut apariția în fața mulțimii împietrite de groază. O parte din cei prezenți au început să plângă, iar alții au rămas pur și simplu cu gura căscată. Apoi, bărbatul a explicat că și-a înscenat moartea pentru a vedea cine vine la înmormântare, moment în care participanții au început să-l acuze de cruzime.

„Mi-a venit ideea acum cinci luni... Adevărul este că am vrut să știu cine mă va plânge. Nu am spus nimănui ce am de gând să fac, pentru că am vrut ca planul să funcționeze. Nu voiam să rănesc, să jignesc sau să fac vreun rău cuiva. Îmi cer scuze sincer”, a declarat el.

„Îl cunosc din 2001. Cred că toată povestea este oribilă. Am avut o zi tristă, iar apoi am simțit revoltă. Pentru mine a murit... Toate întâmplarea a fost de prost gust”, a spus un colaborator apropiat al lui Baltazar Lemos, potrivit otempo.com.br.