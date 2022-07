Un tânăr a murit imediat după ce a băut o sticlă întreagă de alcool, în doar două minute

Un bărbat a „plătit cu viața” după ce a bătut o sticlă întreagă de Jägermeister pentru a câștiga un pariu.

Bărbatul, care ar avea o vârstă cuprinsă între 25 și 30 de ani, a murit la restaurantul Blue Corner Car Wash & Liquor din satul Ha-Mashamba, aproape de Elim, în Africa de Sud.

Poliția spune că tragicul incident a avut loc duminică, 10 iulie, în jurul orei 23.30.

Tânărul a intrat în pariu pentru 200 de randi, aproximativ 12 euro. Cel care termina în cel mai scurt timp băutura urma să câștige premiul.

Bărbatul a reușit să termine sticla în mai puțin de două minute, însă imediat i s-a făcut rău.

Într-un videoclip distribuit online, el poate fi văzut fiind susținut de un alt bărbat, legănându-se dintr-o parte în alta, în timp ce cantitatea de băutură scade.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9