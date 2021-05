Criminalul care a făcut măcel într-o școală din Rusia: "M-am crezut Dumnezeu. În mine s-a trezit un monstru şi am început să-i urăsc pe toţi"

Agresorul susține că a realizat că el ar fi Dumnezeu, iar ulterior s-a transformat într-un monstru, urând toți oamenii. Bărbatul pretinde că nu are probleme de ordin psihologice și neagă faptul că are o mamă.

"M-am crezut Dumnzeu. Pur şi simplu am conşientizat asta, iar vara în mine s-a trezit un monstru şi am început să-i urăsc pe toţi. Eu mereu i-am urât pe toţi. Nu încercaţi să-mi asociaţi vreo prostie psihologică. Nimeni nu mi-a zis, singur am conştientizat, acum două luni, că sunt Dumnezeu.

Iniţial i-am spus mamei despre acest lucru. Eu mamă nu am, ea nu-mi este mamă. Nu am părinţi, vă urăsc pe toţi. Nu am mamă, am renunţat la toţi. Femeia care m-a născut nu-mi este mamă", le-a mărturisit el anchetatorilor, potrivit Adevărul.

Adolescentul ar fi absolvit școala în care a produs atacul în urmă cu 4 ani. În luna aprilie, el a fost exmatriculat de la colegiu, pentru că nu s-a mai prezentat la ore. Potrivit presei ruse, profesorii de la colegiul la care era înscris l-au descris pe adolescentul de 19 ani drept o persoană liniștită.

Atac armat la o școală din Kazan

Nouă persoane, printre care şi copii, au murit şi patru sunt rănite, în urma unui atac cu focuri de armă care a avut loc, marţi, într-o şcoală din oraşul Kazan din centrul Rusiei.

Din primele informaţii, două persoane au deschis focul, iar printre cei decedaţi se află o profesoară şi mai mulţi elevi, potrivit bbc.com.

Sunt date contradictorii cu privire la situaţie, anumite agenţii de ştiri ruseşti raportând că doi adolescenţi înarmaţi au fost implicaţi, iar altele spun că doar unul este implicat.

Agenţia rusească de ştiri, RIA, a declarat că un om înarmat a fost reţinut şi motivul atacului încă nu se ştie.

Martorii spun că au auzit o explozie.

Oraşul Kazan, unde a avut loc atacul, se află în Republica Tatarstan, în principal musulmană.

