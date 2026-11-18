Beckham cere despăgubiri de 41 de milioane $, după ce parfumurile lui au ajuns să fie vândute în benzinării şi magazine de chilipiruri

1 minut de citit Publicat la 10:33 18 Noi 2026 Modificat la 10:33 18 Noi 2026

David Beckham. Foto: Profimedia Images

DB Ventures, compania comercială a lui David Beckham, a dat în judecată o firmă din industria cosmetică, după ce parfumurile sale „de lux” ar fi fost găsite la vânzare în magazine cu prețuri reduse, precum și într-un coș cu produse ieftine dintr-o benzinărie, informează AP.

DB Ventures a depus o plângere la Curtea Supremă din New York împotriva grupului german Coty, care produce și distribuie o gamă de parfumuri și produse de îngrijire personală sub brandul Beckham. Printre acestea se numără liniile „Classic” și „Instinct”, precum și apele de toaletă „Intimately” și „Exquisite Leather”.

Ce a acuzat David Beckham

În plângere se susține că „brandul global, de renume mondial” al lui Beckham, care a devenit primul sportiv britanic cu o avere de peste un miliard de lire sterline, este „sinonim cu excelența și rafinamentul”, iar „produsele David Beckham reprezintă un simbol al luxului cotidian”.

„Imaginați-vă, așadar, șocul și consternarea resimțite atunci când DB Ventures a descoperit că produsele David Beckham erau scoase la vânzare într-o benzinărie”, se arată în documentul juridic. „Cum a fost posibil așa ceva? Disperare și lăcomie.”

Avocații companiei DB Ventures susțin că produsele care poartă numele Beckham „au ajuns în coșurile cu produse ieftine dintr-o benzinărie”, precum și la retailerul britanic de tip discount Poundland, „ceea ce a permis vânzarea lor la prețuri de chilipir și a asociat brandul David Beckham cu produse ieftine, de slabă calitate”.

DB Ventures solicită daune de cel puțin 41 de milioane de dolari pentru încălcarea contractului de licențiere.

Coty a cerut unui judecător să respingă procesul, intentat în luna aprilie. Compania susține că instanțele din New York nu au competența de a judeca acest caz și afirmă că DB Ventures folosește această acțiune pentru a „orchestra o ieșire anticipată” din contractul de licențiere și pentru a transfera contractele legate de familia Beckham către o altă firmă, Interparfums.

Compania a reacţionat marţi: "Coty respinge categoric acuzațiile și a solicitat instanței respingerea acestora. Întrucât este vorba despre un litigiu în curs, nu vom oferi alte comentarii".