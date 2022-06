Un șofer a intrat cu mașina în mulțime, la Berlin și a ucis cel puțin o personaă | "Trupuri împrăștiate peste tot!" | Incidentul s-a petrecut în zona atacului terorist din 2016

Incidentul a avut loc în zona Breitscheidtplatz (Charlottenburg) din Berlin.

Update: Cunoscut actor, martor la incident: "Trupuri împrăștiate peste tot!"

În imaginile surprinse la locul impactului se văd mese și scaune - provenind de la terasele din zonă - împrăștiate și distruse.

Publicația britanică The Sun îl citează pe actorul americano-scoțian John Barrowman, care a fost martor la impactul mortal.

"Cred că am asistat la un atac terorist în Berlin. Nu suntem siguri. Sunt trupuri împrăștiate peste tot. Am văzut o mașină care venea pe șosea și care s-a oprit într-o vitrină ce se întinde pe lungimea a trei blocuri. E groaznic", a spus martorul citat de The Sun.

Update: Incidentul s-a petrecut în zona atacului terorist din 2016

Vlad Drăghicescu, corespondentul Antena 3 la Berlin, menționează că incidentul de miercuri a avut loc în aceeași zonă în care, în 2016, s-a produs un atac terorist soldat cu 12 morți și 70 de răniți.

"Este o zonă foarte frecventată. Un elicopter a aterizat în zonă pentru a-i prelua pe răniți.

Mașina implicată în incident a rămas blocată în vitrina unei parfumerii.

Polițiști puternic înarmați securizează zona.

Acest eveniment tragic amintește de atacul din seara zilei de 19 decembrie 2016, când un camion Scania negru a intrat în mulțimea adunată la Târgul de Crăciun din cartierul berlinez Charlottenburg", a transmis Drăghicescu.

Anis Amri, un tunisian de 24 de ani inspirat de ISIS, a cărui cerere de azil fusese respinsă, se afla la volanul camionului.

Amri avea să fie ucis în Italia, după patru zile, într-un schimb de focuri cu poliția.

Știrea inițială

Cel puțin o persoană a murit, iar alte opt au fost transportate la spital în urma incidentului.

În total, 30 de persoane au primit îngrijiri medicale, multe fiind în stare de șoc.

"În acest moment, nu știm dacă a fost un act intenționat sau un accident", a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției din Berlin, Thilo Cablitz.

Bărbatul aflat la volanul mașinii a fost imobilizat și reținut de forțele de ordine.

La locul incidentului au fost mobilizate zeci de echipaje de poliție și ambulanțe.