Un biciclist a fost urmărit și ucis în bătaie după ce s-a lovit de o mașină, în trafic. Patru suspecți sunt căutați de poliția britanică

Potrivit celor stabilite de anchetatori, incidentul s-a petrecut săptămâna trecută în Cippenham, o suburbie a municipalității Slough din Anglia.

După coliziune, care a avut loc noaptea, cei patru ocupanți ai mașinii - aparent, un Volkswagen Golf - s-au dat jos și l-au urmărit pe biciclist.

L-au ajuns la Waterman Court și l-au lovit cu sălbăticie, după care s-au urcat în mașină și au dispărut.

Biciclistul, un tânăr de 21 de ani, a murit la fața locului din cauza rănilor suferite.

Ofițerii din cadrul Thames Valley Police au descris incidentul drept "șocant" și au anunțat demararea unei investigații pentru crimă.

