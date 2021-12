O bombă de 225 kg s-a desprins de un avion de luptă F-16 și a căzut într-o bază americană. Autoritățile au intervenit imediat

Homestead Air Reserve Base (HARB) a fost evacuată miercuri noaptea după ce o bombă de 225 de kilograme s-a desprins dintr-un avion de vânătoare de tip F-16.

Incidentul s-a produs în timp ce aparatul se afla încă la sol, a declarat o sursă la curent cu situația, citată de publicația Miami Herald.

Conform sursei citate, bomba s-a rostogolit într-o zonă în care erau depozitate alte dispozitive explozive.

O echipă de geniști a fost trimisă la fața locului.

Pe contul Twitter al HARB a fost postat un mesaj conform căruia evacuarea bazei a avut loc în urma unui "incident cu muniție defectă".

Tyler Grimes, un responsabil HARB, le-a cerut civililor și localnicilor să evite zona.

Poliția comitatului Miami-Dade le-a cerut, de asemenea, locuitorilor din zonă să rămână în case.

Ulterior postării inițiale pe contul HARB, un nou mesaj a precizat că situația este sub control și că nimeni nu a fost rănit în incident.

Once the damaged ordinance was repaired, the all-clear was given. No one was injured in the incident.



We will be providing additional information as it becomes available. The safety of HARB personnel and the local community is our top priority.