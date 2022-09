Celebrul boxer Nikolai Valuev a fost recrutat să lupte în războiul din Ucraina

Celebrul boxer rus Nikolai Valuev a primit citație de mobilizare pentru a merge pe frontul din Ucraina.

”A venit la toți (n.r.- citație pentru mobilizare) și mie mi-a venit și voi merge la comisariat. Cine este înregistrat în Duma de Stat, a primit citația aici, la mine a venit acasă și trebuie să merg acolo, dar încă n-am reușit, am avut foarte multe ședințe în afara orașului.

Citația mi-a venit chiar înainte de plecarea în Donbas și eu nu eram acasă, dar săptămâna viitoare voi merge, obligatoriu, să mă prezint la comisariatul militar”, a declarat Nikolai Valuev.

The 7-foot giant former world boxing champion turned Russian lawmaker Nikolai Valuev says he’s received his military call-up and is heading to the recruitment office. pic.twitter.com/jxnHUDEFMY