Bradul de Crăciun a fost incendiat la New York. Poliția a arestat un suspect

Este vorba despre un bărbat de 49 de ani.

Identitatea și motivațiile suspectului nu fuseseră dezvăluite de autorități la ora publicării acestei știri.

Incendiul a fost declanșat la scurt timp după miezul nopții de marți spre miercuri în fața clădirii de pe Sixth Avenue care găzduiește sediile Fox News, The Wall Street Journal și The New York Post.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată cum focul a carbonizat cea mai mare parte a bradului împodobit cu ornamente roșii, albe și albastre și în vârful căruia fusese instalată o stea roșie.

?#BREAKING: Fox News Christmas tree has caught fire outside their HQ on the Avenue of the Americas



? #Manhattan l #Newyork



Shannon Bream announces on Fox News Night that Fox News's Christmas tree has caught fire outside their HQ on the Avenue of the Americas. pic.twitter.com/FURa4Vo20W