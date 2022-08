Antena 3 › Externe › Peste 100.000 de britanici au intrat în "grevă de plată" a facturilor la energie şi gaze Peste 100.000 de britanici au intrat în "grevă de plată" a facturilor la energie şi gaze

Sursa foto: Twitter The Times and The Sunday Times

Britanicii boicotează facturile de energie şi gaze. Peste 100.000 de oameni s-au alăturat până acum, în doar câteva săptămâni, unei campanii de neplată în masă, inițiate luna trecută.