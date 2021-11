Starul rock Bryan Adams s-a infectat cu COVID pentru a doua oară într-o lună. El este vaccinat cu schemă completă

"Iată-mă, abia ajuns la Milano, și am fost testat pozitiv pentru a doua oară într-o lună", a scris cântărețul pe contul său de Instagram.

Adams, despre care presa a relatat că este vaccinat cu schemă completă, a fost anterior testat pozitiv în data de 31 octombrie, fără să prezinte simptome.

Brian Adams și Jon Bon Jovi au fost nevoiți să-și anuleze, recent, spectacolele din cauza infectării cu COVID.

Bon Jovi și-a anulat o apariție la Miami chiar înainte să înceapă show-ul, după ce spectatorii erau deja în sală.

Membrii trupei s-au testat iar testul solistului a ieșit pozitiv.

Un reprezentant al lui Jon Bon Jovi a declarat, la momentul respectiv, că artistul este vaccinat cu ambele doze și că se simte bine.

La rândul său, Bryan Adams a fost nevoit să-și anuleze un recital, după contaminarea de la finele lunii trecute.

El urma să cânte la ceremonia de introducere a Tinei Turner în Rock and Roll Hall of Fame, având în set-list mai multe piese, între care și „It’s Only Love”, de pe albumul de succes din 1984, ”Reckless”.

Adams a fost înlocuit de starul country Keith Urban.

Un reprezentat al artistului a declarat că Adams este vaccinat cu schemă completă.

