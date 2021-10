Jon Bon Jovi și Bryan Adams, infectați cu COVID-19, și-au anulat concertele

Jon Bon Jovi a fost nevoit să părăsească o sală de spectacole din Miami Beach. Trupa urma să susțină un concert și, chiar înainte de ieșire pe scenă, membrii s-au testat.

Rockerii au folosit teste rapide pentru depistarea COVID-19, iar cel al solistului a ieșit pozitiv. Potrivit 7News Miami, un reprezentant al artistului a declarat că a fost testat pozitiv şi a transmis: „Jon este complet vaccinat şi se simte bine”.

Concertul, intitulat „Runaway With JBJ” a fost anulat după ce deja fanii se strânseseră în sală. Trupa Bon Jovi a mai fost lovită de SARS - CoV - 2. La începutul pandemiei, claviaturistul Dave Bryan a fost și el diagnosticat cu Covid-19.

Și Bryan Adams a fost confirmat cu coronavirus. Rockerul canadian a fost nevoit să-și anuleze un recital.

Acesta urma să cânte la ceremonia de introducere a Tinei Turner în Rock and Roll Hall of Fame, având în plan să interpreteze câteva melodii, dintre care și „It’s Only Love”, un duet între Adams și Turner de pe albumul din 1984, ”Reckless”, scrie Variety.

Locul i-a fost ținut de starul country Keith Urban. Un reprezentat al artistului a declarat că Adams este vaccinat complet și nu are simptome.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal