Tragedie în Israel. Cel puțin 44 de morți într-o busculadă la o sărbătoare religioasă

Cel puțin 44 de oameni au murit după ce o busculadă de proporții s-a creat în timpul pelerinajului. Alți peste 100 au fost răniți, iar, dintre aceștia, 38 sunt în stare critică.

Busculada s-a produs după ce ar fi existat o alertă cu bombă, iar oamenii ar fi luat-o la fugă pe scări. Totodată, jurnaliștii de la BBC scriu că o balustradă ar fi cedat.

Șase elicoptere și zeci de ambulanțe au ajuns la fața locului pentru a-i evacua pe răniți și pentru a le acorda primele îngrijiri medicale. De asemenea, la fața locului a fost amenajat un spital de campanie.

Peste 100.000 de oameni au participat la pelerinajul de la muntele Meron, pe care primul ministru, Benjamin Netanyahu, l-a descris ca pe un „dezastru de proporții”, Acesta a declarat că se roagă pentru victime.

??? — HORRIFYING: Multi casualty incident with over 15 deaths and many serious injuries, after a metal platform collapsed and caused a massive stampede in Meron, Israel, during Lag Baomer celebrations tonight — More updates to follow. pic.twitter.com/yKNxFayurv