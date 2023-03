Momentul în care un cal este salvat de sub ruine, după 21 de zile de la cutremurul din Turcia

Oamenii au auzit zgomote de sub ruinele unei clădiri și au săpat până la locul în care se afla calul.

Pentru a scoate animalul a fost folosit un excavator.

La final, calul a ieșit pe picioarele sale din muntele de moloz, dar a fost dus la un veterinar pentru un control amănunțit.

Potrivit Ministrului Agriculturii din Turcia, calul a stat sub moloz timp de 21 de zile.

După ce va fi verificat de specialist, calul va fi înapoiat proprietarului său, potrivit Sky News.

In Adiyaman, a horse found alive in the rubble of a building 21 days after the earthquake was rescued by the teams???#earthquake #horse #turkey #adiyaman pic.twitter.com/XSFAQjbKYX