Carnagiu în orașul ucrainean Pokrovsk și în regiunea Harkov, după un atac rusesc cu rachete. Cel puțin zece oameni au murit

Cel puțin opt persoane, între care cinci civili, au murit, a declarat guvernatorul regional Pavlo Kirilenko.

Conform guvernatorului, cele două rachete au lovit la 40 de minute distanță orașul controlat de Ucraina, aflat în apropierea liniei de front.

Doi salvatori și un militar se numără printre cei uciși.

Nouă polițiști și un militar au fost răniți.

⚡️Update: 7 killed, 67 injured in Russian attack on Pokrovsk.



Ukraine's Interior Ministry reported that at least seven people were killed in Russian strike on Pokrovsk in Donetsk Oblast on Aug. 7.



Photo: Ihor Klymenko/Interior Ministry/Telegram pic.twitter.com/kgnO88oMY3