Cascada Niagara a înghețat din cauza valului de ger. Imagini spectaculoase cu fenomenul rar din SUA

Cascada Niagara a înghețat din cauza temperaturilor extrem de scăzute din SUA, fiind un fenomen rar, care creează un peisaj cu adevărat spectaculos.

Sursa foto: The Times and The Sunday Times | Youtube

Cascada Niagara a înghețat din cauza temperaturilor extrem de scăzute, iar imaginile sunt spectaculoase. Cascada a înghețat până acum doar de cinci ori în istorie, iar de această dată, frigul a creat un peisaj cu adevărat impresionant. De asemenea, la baza cascadei, gheaţa şi zăpada au format figuri uimitoare, iar cadrul este unul de poveste. ››› Vezi galeria foto ‹‹‹ În ultima săptămână, Statele Unite au fost afectate de aşa-numitul viscol al secolului, care a venit însoţit de temperaturi extrem de scăzute şi vânturi puternice, în special în zona unde se află Cascada Niagara.