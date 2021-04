Un căţel a ajuns vedetă în SUA după ce a intrat pe pistă la un concurs de atletism şi a câştigat

Evenimentul a avut loc sâmbătă la un concurs de atletism organizat între licee la Utah (SUA).

Stăpânii lui Holly urmăreau competiția de pe margine când, la un moment dat, au văzut căţeluşa intrând pe pistă pe ultima sută de metri. Hotărâtă să câstige, cățelușa a venit puternic din spate, a depășit câțiva atleți și a trecut prima linia de sosire în aplauzele publicului amuzat.

„La început, am crezut că este un alt alergător și am fost surprinsă pentru că aveam un avans destul de bun. Pe măsură ce se apropia, m-am gândit că e prea mic pentru a fi o persoană și apoi am observat că este un câine", a povestit pentru KSL Gracie Laney, sportiva 'învinsă' de cățelușă.

Late entrant to this race has a come from behind victory and wins the day ? #dog #trackandfield #victory pic.twitter.com/O1OLZN7yC1