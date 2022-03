Un căţeluş poliţist a fost numit după renumita drona turcească care a spulberat un convoi militar rusesc

Un căţeluş poliţist din Ucraina a fost numit după renumita dronă turcească "Bayraktar" care a spulberat un convoi militar rusesc, în care se află și sistemul de rachete antiaeriene BUK.

Se pare că drona "Bayraktar" a avut un efect deosebit împotriva forţelor ruse, reuşind să neutralizeze un convoi militar în care se afla şi sistemul de rachete sol-aer autopropulsat, cu rază medie de acțiune.

"Un cățeluș pe nume Bayraktar lucrează acum la Centrul de dresaj de câini al poliției din regiunea Kiev. Simte apropierea inamicului și începe să latre, avertizând despre pericolul exploziilor”, a anunțat Ministerul de Externe ucrainean pe Twitter

A puppy named Bayraktar, is now working at the Kyiv Region Police Dog Training Center. He senses the approach of the enemy and starts to bark, warning of the danger of the explosions. pic.twitter.com/Zt0hIWzg1H