Caviar, șampanie și cabină exclusivă în avion. Companiile aeriene mizează pe bogați și reduc numărul de locuri la clasa economică

Air France și alte companii mizează pe clienții care se îmbogățesc, în vreme ce majoritatea populației sărăcește. Foto: Hepta

Companiile aeriene mari mizează pe clienții bogați pentru a-și menține afacerile, în condițiile în care criza energetică a provocat o scumpire globală a costului vieții, iar transportul cu avionul e pe cale să devină prohibitiv pentru mulți oameni, notează Reuters.

Compania Air France investește un miliard de euro pentru îmbunătățirea serviciilor oferite pasagerilor de la clasa premium, arată sursa citată. În baza investițiilor, pasagerii bogați urmează să beneficieze de transport cu mașină privată până la avion, de o intrare separată în aeroport, de controale de securitate discrete și acces într-un salon dotat cu spa. Aceștia vor fi serviți cu caviar și șampanie în timpul așteptării.

Ajunși la bord, pasagerii de la clasa premium vor avea la dispoziție o cabină privată, unde pot savura preparate create de bucătari premiați cu stele Michelin

Potrivit Reuters, aceste mișcări reprezintă o reacție a transportatorilor aerieni la creșterea prețurilor combustibilului, fenomen care a redus marjele de profit și a scumpit biletele, descurajându-i pe pasagerii de la clasa economică.

Falia săraci - bogați la bordul avioanelor reflectă o tendință la nivelul întregii societăți

"Ne-am dorit cu adevărat să ne poziționăm pe un segment superior al pieței", spune Fabien Pelous, vicepreședinte Air France responsabil cu relația cu clienții. "În ultimii cinci ani, am creat o nouă cabină și am acordat atenție fiecărui detaliu, pentru a răspunde cât mai bine așteptărilor clienților noștri. Am vrut să creăm un spațiu similar cu cel dintr-un avion privat", a detaliat el.

Diferența tot mai mare dintre condițiile pentru pasagerii premium și cei de la clasa economică reflectă o realitate existentă la nivelul întregii societăți. Creșterea bruscă a costurilor cu combustibilul în urma războiului din Iran și șocul inflaționist de după criza energetică au dus la tulburări sociale motivate de costul vieții în multe țări, inclusiv Franța.

Accentuarea sărăciei populațiilor vine în paralel cu entuziasmul piețelor bursiere față de sectorul tehnologic, pe seama inteligenței artificiale, și cu apariția unei noi clase de super-bogați.

Mai puține locuri în avioane la clasa economică

Analistul în aviație John Strickland arată că operatorii aerieni sunt dispuși să reducă numărul de locuri în avioane pentru a extinde clasa premium, care a înregistrat o creștere substanțială. "Este de înțeles de ce companiile aeriene investesc în acest sens, modificând configurația cabinelor și reducând numărul total de locuri", a explicat expertul.

Nu doar Air France mizează pe bogați. În Asia, Air India a introdus noi configurații de cabină pe unele rute internaționale. British Airways, parte a grupului IAG, a anunțat la începutul acestei luni că își reamenajează flota de aeronave A380 pentru a reduce numărul total de locuri și a se concentra mai mult pe clienții din segmentul premium.

În SUA, companii aeriene care practică, în mod tradițional, tarife scăzute, precum Southwest, Frontier, JetBlue și Allegiant, își reorientează oferta către segmentele superioare ale pieței. La rândul său, Delta Airlines a confirmat că vizează segmentul superior al unei economii de tip "K". E vorba de o economie caracterizată printr-o evoluție divergentă: în timp ce o parte a populației devine mai bogată, o altă parte, reprezentând ramura descendentă a literei "K", devine tot mai săracă.

Viteza de creștere scade în sectorul aviatic

Într-un raport publicat în iunie, Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) a semnalat o încetinire a creșterii generale în sectorul călătoriilor. Conform estimărilor IATA, traficul de pasageri, la toate clasele, se va majora cu doar 2,1% în acest an, față de 5,3% anul trecut.

Reprezentantul Air France, Fabien Pelous a recunoscut că, pe măsură ce conflictul din Iran continuă să scumpească energia, chiar și persoanele înstărite ar putea deveni mai atente la costuri. Cu toate acestea, strategia axată pe segmentul premium va rămâne neschimbată, a precizat vicepreședintele companiei franceze.

"Primul impact al acestui război este o creștere uriașă a costului combustibilului, lucru care ne afectează în mod cert. Însă, în ciuda acestui context complicat, dorim să ne menținem strategia de a urca spre segmentul superior al pieței", a subliniat el.