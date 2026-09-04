O companie aeriană low-cost va reduce mii de zboruri de iarnă și anunță a creștere majoră a tarifelor

Principala companie aeriană ultra-low-cost din Europa Ryanair a anunţat că îşi va reduce programul de iarnă cu aproximativ 10.000 de zboruri. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Principala companie aeriană ultra-low-cost din Europa, Ryanair, a anunţat că îşi va reduce programul de iarnă cu aproximativ 10.000 de zboruri față de ceea ce era planificat și trage un semnal de alarmă pentru că, în condiţiile în care combustibilul pentru avioane costă cu 80% mai mult, această situaţie ar putea duce, de asemenea, la o creștere a prețurilor biletelor de avion .

Ryanair a declarat că a transportat 22,2 milioane de pasageri în luna august, în creștere cu 6% față de 21 de milioane cu un an înainte. Factorul de încărcare a aeronavelor a rămas neschimbat la 96%. Compania aeriană a anunţat că a operat peste 120.500 de zboruri în luna august, deși „peste 400” au fost anulate din cauza erupțiilor vulcanului Etna, care au dus la închiderea aeroportului din Catania pentru câteva zile, relatează Corriere della Sera.

Însă, în comunicatul său privind datele de trafic, transportatorul irlandez a anunțat că și-a redus obiectivul de trafic pentru întregul an financiar (aprilie 2026-martie 2027) la 214 milioane de pasageri (față de 216 milioane cât era anterior) pentru a reduce impactul prețurilor la combustibili care, în lunile de iarnă, nu sunt acoperite din punct de vedere financiar în timpul lunilor de iarnă (20%), care sunt de obicei mai puțin profitabile și în care aproape toate companiile aeriene pierd bani pe care îi recuperează apoi vara. Compania nu a specificat câte zboruri sau ce rute vor fi reduse, dar reducerile vor avea loc în perioada noiembrie 2026- martie 2027.

Ryanair estimează că această schimbare va reduce pierderile cu aproximativ 70- 100 de milioane de euro. În ultima perioadă de iarnă, pierderea totală a fost de 600 de milioane de euro.

În plus, compania aeriană low-cost a declarat că se așteaptă la o creștere „semnificativă” a tarifelor pentru zborurile pe distanțe scurte dacă prețurile petrolului rămân ridicate, „deoarece unii concurenți mai puțin protejați financiar se vor lupta să își mențină ofertele sau chiar să supraviețuiască sezonului de iarnă care urmează”, se arată în comunicat.

„Estimăm că această măsură va reduce creșterea numărului de locuri intra-europene în al patrulea trimestru calendaristic al anului 2026 de la 3%, cât se preconizează în prezent, la aproximativ 2% față de anul precedent”, a precizat analistul Savanthi Syth de la Raymond James, compania americană de servicii financiare și de investiții. „Credem că aceasta este o evoluție favorabilă pentru Ryanair. Este demn de remarcat faptul că Ryanair și-a reafirmat previziunile din iulie privind tarifele de bază pentru al doilea trimestru fiscal al anului 2027 (cele trei luni care se încheie în iunie), care se așteaptă să scadă modest față de anul precedent.”

Analistul Alex Irving de la compania Bernstein a subliniat că Ryanair a achiziționat 80% din kerosenul de care avea nevoie la prețuri controlate între aprilie 2026 și martie 2027, dar această cifră ar putea scădea la 15% în următoarele douăsprezece luni. Dacă prețul combustibilului ar rămâne la 1.300 de dolari pe tonă mult mai mult timp și fără o extindere a acoperirii sale de finanțare, factura la combustibili a Ryanair s-ar aproape dubla în decurs de doi ani , de la 5,42 miliarde de dolari în aprilie 2025 - martie 2026 la 10 miliarde de dolari în perioada aprilie 2027 - martie 2028, conform estimărilor publicaţiei Corriere della Sera și presupunând aceeași ofertă de zboruri.

Prețurile combustibilului pentru avioane în nord-vestul Europei au fost în medie de aproape 1.300 de dolari pe tonă în august, în creștere cu aproape 80% față de anul precedent, potrivit Argus. Acest lucru a împiedicat companiile aeriene să achiziționeze combustibilul de care au nevoie în 2027 și 2028 la prețurile actuale, tocmai pentru că acestea sunt nesustenabile din punct de vedere economic. Dar cu cât kerosenul rămâne mai mult timp la aceste niveluri, cu atât „protecția” față de prețurile petrolului scade și cu atât companiile aeriene trebuie să decidă ce să facă: dacă să transfere costurile suplimentare pe bilete sau să reducă zborurile.