Caz șocant! I-a furat un rinichi soției sale pentru a face rost de bani

Un bărbat, soțul unei indience, ajutat de cumnatul său, a vândut unul dintre rinichii soției sale pentru a-și recupera banii de zestre neplătiți de familia ei. Femeia l-a reclamat la poliție.

Totul a început în urmă cu doi ani, când a femeia a început să simtă dureri abdominale foarte puternice. A mers împreună cu soțul ei la un consult și acesta s-a înțeles cu medicii să-i poată lua un rinichi.

“Mie mi-au spus ca am apendicita acuta si trebuie sa fac de urgenta operatie, ceea ce am si facut. Doar ca, in 2017, m-am simtit inexplicabil foarte rau si am fost la doi medici: ambii au confirmat ca am doar un rinichi”, a povestit femeia, conform bzi.

Rita Sarkar, femeia care și-a pierdut un rinichi, provenea dintr-o familie destul de sărcă. Deși părinții ei i-au promis soțului că îi vor plăti zestre, nu au mai avut posibilitatea să se țină de cuvânt. Bărbatul s-a gândit să-și recupereze banii și a apelat la acest abuz.