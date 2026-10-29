Ce este „Modelul 13”, sistemul AI dezvoltat de NATO cu care Ucraina încearcă să anticipeze atacurile dronelor rusești

Ucraina folosește un sistem AI dezvoltat de NATO pentru a anticipa atacurile rusești cu drone. FOTO: Getty Images

Trupele ucrainene de pe front au început să utilizeze un model de inteligență artificială dezvoltat de NATO, care ar prezice atacurile cu drone rusești. Acest sistem, numit „Inițiativa 13” sau „Modelul 13”, „transformă o multitudine de date disparate într-o hartă vizuală a activității așteptate”, permițând comandanților militari ucraineni să planifice operațiunile pentru ziua următoare, a declarat pentru Business Insider un reprezentant al Centrului Comun de Analiză, Instruire și Educație (JATEC) al NATO, preluat de Moscow Times.

Potrivit acestuia, sistemul acoperă o zonă cuprinsă între 5 și 50 de kilometri dincolo de linia de contact și împarte această zonă în celule geografice. „Pentru fiecare celulă, sistemul determină intensitatea așteptată a atacurilor dronelor și a operațiunilor de recunoaștere, nivelul de amenințare, dinamica acesteia și intervalul de valori posibile”, a explicat reprezentantul JATEC.

Sistemul AI "Modelul 13" este antrenat folosind date de pe câmpul de luptă și ia în considerare activitatea anterioară a dronelor rusești, inclusiv tipurile, momentul și metodele de desfășurare, condițiile meteorologice, terenul și distanța până la linia frontului. O prognoză pentru ziua următoare, care prezice atacuri cu drone cu o „probabilitate ridicată”, îi ajută pe comandanți să identifice zonele de risc și să desfășoare mai eficient trupele și echipamentele.

Ce este JATEC

JATEC a fost înființat în februarie 2025 și are sediul în Bydgoszcz, Polonia. Centrul a fost primul proiect comun al NATO cu o țară nemembră, precum și prima structură în care personalul militar ucrainean lucrează în cadrul NATO în condiții de egalitate cu membrii săi. Centrul a fost conceput pentru a studia sistematic experiența Ucrainei în contracararea unui agresor, ceea ce ar permite atât consolidarea propriei apărări, cât și modernizarea abordărilor militare ale NATO.

Activitatea JATEC a relevat că schimbările tactice și procedurale trebuie implementate mult mai rapid decât prevedea doctrina NATO, pe baza dinamicii luptelor reale, a declarat un înalt oficial militar NATO la un an de la deschiderea centrului. Mai mult, a remarcat el, inovațiile revoluționare „legate de drone și război electronic au transformat dramatic câmpul de luptă”.

Se lucrează şi la "Modelul 32"

Pe baza acestor principii, a fost dezvoltat un sistem de inteligență artificială pentru prezicerea atacurilor cu drone. Anunțând implementarea sa la mijlocul lunii octombrie, Ministerul Apărării din Ucraina a declarat că acesta este „gata pentru integrarea în sistemele de conștientizare situațională ale Forțelor Armate Ucrainene”. Potrivit Ministerului Apărării, un alt sistem de inteligență artificială, numărul 32, conceput pentru planificarea desfășurării artileriei, este în curs de dezvoltare.

Inteligența artificială este utilizată din ce în ce mai mult în acest război. De exemplu, coordonează atacuri cu drone cu rază medie de acțiune și utilizarea vehiculelor terestre fără pilot pentru livrarea autonomă de mărfuri.

Miercuri, Regimentul 21 Sisteme Autonome „Lava” (o unitate a Corpului 2 al Gărzii Naționale a Ucrainei „Cartă”) a anunțat că a efectuat prima sa misiune logistică autonomă folosind un sistem robotic terestru (GRS) cu inteligență artificială. În regiunea Harkov, vehiculul ghidat de inteligență artificială a parcurs 93% din traseul de 20 de kilometri, operatorul preluând controlul doar pentru o secțiune de 1,4 kilometri.

"Această misiune a demonstrat că sistemele autonome terestre sunt deja pregătite pentru condiții reale de luptă. Cea mai importantă schimbare este că operatorul încetează să mai fie șofer și devine dispecer... Scopul final este un singur dispecer pentru mai multe NRC-uri simultan", a declarat comandantul batalionului regimentului Lava, Andrei Kopach.