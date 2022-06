Cecenii lui Ramzan Kadîrov, filmați în timp ce împușcă inamicul invizibil în Ucraina

Clipul de 40 de secunde arată mai mulți combatanți care merg de-a lungul unui drum, într-o locație neprecizată.

Pe fundal se aude zgomotul tirurilor de artilerie, o indicație a faptului că filmarea s-a făcut într-o zonă de război.

Șapte militari sunt vizibili în cadru, fără a-l pune la socoteală pe cel care filmează.

Patru sunt desfășurați pe partea stângă a drumului, iar ultimii trei, pe partea dreaptă. În depărtare se distinge un vehicul.

La un moment dat, unul dintre soldați începe să tragă rafale de automat către tufișurile din dreapta sa.

Printre împușcături, bărbatul răcnește "Allahu Akbar", expresie folosită în rugăciuni de populațiile musulmane, dar și de teroriștii islamiști, și care înseamnă "Dumnezeu e (cel mai) mare".

Camarazii săi încep, la rândul lor, să împuște tufișurile.

Fiind desfășurați pe ambele laturi ale drumului, este remarcabil faptul că militarii aflați în stânga reușesc să nu-i împuște în spate pe cei aflați în dreapta.

Focul este unilateral: dacă există vreun inamic în tufișuri, acesta nu răspunde, la rândul său, cu foc de armă și nici nu se manifestă altfel.

#Kadyrov's troops published a video showing them how they shoot against #Ukrainian bushes. pic.twitter.com/iCMSg9Qz5G