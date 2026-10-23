Cel mai puternic comandant militar al Africii anunță că va apăra Arabia Saudită, dar a trasat și o linie roșie

1 minut de citit Publicat la 12:35 23 Oct 2026 Modificat la 12:35 23 Oct 2026

Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, ldierul celei mai puternice armate din Africa, a declarat că țara sa este pregătită să ajute la apărarea Arabiei Saudite. FOTO: Profimedia Images

Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, ldierul celei mai puternice armate din Africa, a declarat că țara sa este pregătită să ajute la apărarea Arabiei Saudite, dar a stabilit linia roșie, și anume că Egiptul nu va participa la operațiuni ofensive în Yemen.

În condițiile în care forțele Houthi, susținute de Iran, își intensifică atacurile împotriva regatului, Cairo își reafirmă angajamentul strategic față de aliații din Golf, dar menține rolul armatei sale strict defensiv, scrie Insider Africa.

Egiptul promite să apere Arabia Saudită, dar exclude o acțiune militară în Yemen. Potrivit președinției egiptene, citată de Reuters, Sisi a precizat că implicarea militară a Egiptului "se va limita la apărarea teritoriului și a granițelor regatului" și a confirmat explicit că sprijinul Cairo "nu va include un atac asupra Yemenului".

Președintele egiptean a subliniat că, deși Egiptul rămâne pregătit să-și apere partenerii din regiune la cerere, acțiunile sale militare "nu se vor extinde dincolo de teritoriul Egiptului sau de cel al unui stat arab a cărui securitate și stabilitate Cairo urmărește să le protejeze".

Poziția a fost transmisă în cadrul unor întâlniri la nivel înalt desfășurate la Riad, unde ministrul egiptean de Externe, Badr Abdelatty, și șeful serviciilor de informații, Hassan Rashad, s-au întâlnit cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman.

Ministrul Abdelatty i-a înmânat regelui Salman o scrisoare din partea președintelui Sisi, care, potrivit Ministerului egiptean de Externe, "a reafirmat solidaritatea deplină a Egiptului cu Arabia Saudită și sprijinul său pentru aceasta".

Între timp, parlamentarii de la Cairo au amânat până pe 26 octombrie votul privind autorizarea oficială a trimiterii de trupe.

Egiptul și Arabia Saudită au legături economice și de securitate de lungă durată. În ultimul deceniu, Arabia Saudită și alte state din Golf au oferit Egiptului miliarde de dolari sub formă de ajutoare, depozite la banca centrală și investiții.