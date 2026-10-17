Țara cu cea mai puternică armată din Africa decide duminică dacă intră în războiul cu Houthi

Săptămâna trecută, în urma unui atac asupra aeroportului capitalei saudite Riad au murit 13 oameni. Foto: Profimedia Images

Egipt, țara cu cea mai puternică armată din Africa, va decide duminică dacă va intra în războiul cu rebelii houthi pro-iranieni din Yemen. Parlamentul egiptean se va reuni într-o ședință extraodinară, convocată la cererea preşedintelui Abdel Fattah al-Sissi, pentru a decide o eventuală asistenţă în apărarea Arabiei Saudite, în fața atacurilor tot mai frecvente și puternice ale rebelilor houthi, relatează Agerpres.

Camera Reprezentanţilor „va ţine o sesiune extraordinară mâine ca răspuns la apelul preşedintelui Abdel Fattah al-Sissi”, a relatat sâmbătă ziarul oficial Al-Ahram.



Cairo este pregătit să susţină Riadul dacă regatul „i-o solicită”, declarase cu puţin timp înainte preşedintele Al-Sissi. El a adăugat că orice desfăşurare a forţelor egiptene ar necesita acordul Parlamentului.



„Nu vorbesc de a înfrunta sau de a ataca pe cineva. Vorbim doar despre apărare”, a declaat președintele Al-Sissi.



După ani de acalmie, confruntările au fost reluate în iulie în Yemen, unde Riadul sprijină militar forţele guvernamentale în faţa rebelilor houthi.

Atacuri mortale asupra Riadului

Arabia Saudită este de asemenea ţinta combatanţilor pro-iranieni de la începutul lunii octombrie prin lovituri cvasicotidiene împotriva regatului.



Săptămâna trecută, în urma unui atac asupra aeroportului capitalei saudite Riad au murit 13 oameni.



Potrivit preşedintelui egiptean, Cairo „nu încearcă să joace un rol” în conflictele regionale.

Dar este de „neconceput” să nu facă nimic dacă Arabia Saudită este „lezată sau dacă securitatea şi stabilitatea sa sunt ameninţate”, a adăugat el, făcând apel la oprirea ostilităţilor.



În vizită în Egipt luna trecută, prinţul moştenitor Mohammed bin Salman, conducătorul de facto al regatului, ceruse lui Sissi ca acesta să garanteze libertatea de navigaţie în Marea Roşie, o cale maritimă crucială.



Conflictul din Yemen ameninţă nu doar Arabia Saudită, ci şi Egiptul, ale cărui venituri legate de Canalul Suez s-ar putea diminua sub efectul perturbării transporturilor prin Marea Roşie.



În septembrie, ministrul de externe egiptean Badr Abdelatty cifrase pierderile veniturilor de pe urma canalului la 11 miliarde de dolari de la primele atacuri în 2023 ale combatanţilor pro-iranieni împotriva navelor comerciale, declanşate în marja războiului în Fâşia Gaza.



În pofida importantelor sale legături militare cu puterile Golfului, Egiptul nu a semnat pactul de apărare de la Mecca, încheiat în august între Arabia Saudită, Turcia şi Pakistan.



Arabia Saudită este de mult timp un sprijin esenţial al Egiptului: ea i-a acordat în special un ajutor financiar în cursul crizelor economice care au urmat revoltei populare din 2011.