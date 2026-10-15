Cea mai puternică armată din Africa lansează o operațiune împotriva exploatării ilegale a aurului din Deșertul de Est al Egiptului

1 minut de citit Publicat la 22:50 15 Oct 2026 Modificat la 22:50 15 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Hepta

Egiptul și-a intensificat operațiunea militară împotriva minelor ilegale de aur de la granița cu Sudanul, la doar câteva zile după ce un atac aerian asupra unei exploatări artizanale din zona de frontieră a ucis, potrivit unui grup sudanez pentru drepturile omului, 72 de mineri, iar Cairo, care nu și-a asumat atacul, încearcă acum să calmeze tensiunile cu unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi din regiune, scrie Business Insider.

Înainte de începerea operațiunii, autoritățile au aruncat din aer fluturași de avertizare deasupra zonelor vizate, ca parte a unor eforturi mai ample de protejare a resurselor naționale.

Potrivit publicației Egypt Today, operațiunea face parte dintr-un efort național mai larg de „afirmare a suveranității depline asupra teritoriului egiptean și de protejare a bunurilor și resurselor naturale ale țării”.

Egiptul își extinde operațiunile de securitate împotriva mineritului ilegal din deșert

Acțiunea militară are loc după ce au apărut în presă mai multe informații despre presupuse atacuri aeriene în apropierea graniței de sud, soldate cu victime în rândul minerilor artizanali care lucrau la negru.

Ca reacție la aceste informații, președintele Consiliului Suveran de Tranziție din Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, a cerut o anchetă oficială pentru a stabili originea și cauza incidentului.

Referindu-se la situație, Forțele Armate egiptene au subliniat legătura durabilă dintre cele două țări, afirmând că prezența pașnică a milioane de cetățeni sudanezi în Egipt reprezintă „o dovadă clară a relației de lungă durată dintre cele două națiuni”.

Comandanții militari egipteni le-au recomandat, de asemenea, locuitorilor din regiune să se informeze din canalele oficiale și „să evite să fie influențați de zvonuri înșelătoare sau de agende străine care urmăresc să submineze legăturile frățești dintre popoarele egiptean și sudanez”.

Discuțiile diplomatice mențin relațiile strânse dintre Egipt și Sudan

Pentru a consolida stabilitatea relațiilor bilaterale, ministrul egiptean al Afacerilor Externe, Badr Abdelatty, a avut o convorbire telefonică cu omologul său sudanez, Mohieddin Salem.

Potrivit Egypt Today, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Nader Zaki, a confirmat că cei doi oficiali au subliniat „importanța respectului reciproc pentru suveranitatea, integritatea teritorială și granițele fiecărei țări”.

Cele două guverne și-au reafirmat angajamentul de a menține consultări și o cooperare permanentă, pornind de la discuțiile bilaterale recente dintre președintele egiptean Abdel Fattah El-Sisi și generalul Abdel Fattah Al-Burhan.