12 morți și 300 răniți după atacul asupra aeroportului internațional din Riad. Trump: "Vom lua o decizie. Vom acționa foarte repede"

12 morți și 300 răniți după atacul asupra aeroportului internațional din Riad. FOTO: Colaj foto X

Cel puțin 12 persoane au fost ucise și alte 309 rănite în atacul de sâmbătă asupra aeroportului internațional din Riad, Arabia Saudită, au declarat autoritățile locale citate de BBC. Operațiunile pe Aeroportul Internațional King Khalid a fost suspendată. Atacul de sâmbătă a fost cel mai sângeros din regat începând cu mai 2015.

Printre victime se numără patru cetățeni saudiți, doi cetățeni din Bangladesh și câte o persoană din Statele Unite, Iordania, Palestina, Siria, Sudan și Egipt, a confirmat autoritatea saudită pentru aviație civilă.

Ulterior, coaliția militară condusă de Arabia Saudită a amenințat că va riposta la atac, pe care l-a calificat drept "crimă de război" și pe care l-a pus pe seama rebelilor houthi din Yemen.

????A US citizen is DEAD after Saudi airport attack 12 lives lost, over 300 wounded and counting… King Khalid Airport in Riyadh is in total CARNAGE. Officials insist the conflict is "contained," while ballistic missiles flatten civilian departure lounges and KILL travelers from nine other nations. This isn't distant crossfire anymore, it's a full-scale international inferno. Writer: Bri https://t.co/eBvPg9qvO0 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 10, 2026

Houthii nu au comentat atacul de sâmbătă, însă și-au asumat loviturile separate asupra aceluiași aeroport de joi, soldate cu trei morți și cu avarierea unei aeronave.

Alte trei persoane au murit în atacuri houthi separate asupra a două aeroporturi saudite, pe 6 și 7 octombrie.

Luptele dintre forțele guvernamentale yemenite susținute de Arabia Saudită și houthi, sprijiniți de Iran și care controlează cea mai mare parte a țării, s-au intensificat în ultima perioadă.

Pe lângă loviturile asupra aeroportului din Riad, un proiectil a căzut sâmbătă și în apropierea Aeroportului Internațional King Fahd din Dammam, în estul Arabiei Saudite, a anunțat coaliția condusă de Riad.

????⚡️– Riyadh International airport is in total lockdown due to Yemeni (Houthi's) attack, blood can be seen on the floor of the airport indicating muktiple dead and wounded. Initial reports suggest the missiles imoacted at Terminal 3 causing over 50 injuries and 4 deaths. https://t.co/l21vDCHYNL — MonitorX (@MonitorX99800) October 10, 2026

În comunicatul de sâmbătă, autoritatea saudită pentru aviație civilă a precizat că unii dintre răniți se află „în stare critică”, iar pagubele de la aeroport sunt încă în curs de evaluare. Un martor ocular, care a declarat că se afla în terminalul pentru zboruri interne, a relatat agenției de presă că a văzut poarta 401 lovită și "oameni răniți chiar în fața ochilor mei", adăugând: "Toată lumea fugea."

Potrivit agenției Reuters, care citează un martor ocular, peste o duzină de ambulanțe s-au îndreptat în grabă spre aeroport.

Purtătorul de cuvânt al coaliției conduse de Arabia Saudită, generalul-maior Turki al-Maliki, a declarat ulterior că atacul asupra unuia dintre terminalele de pasageri a provocat morți și răniți în rândul pasagerilor civili și al personalului aeroportului, descriindu-l drept "o crimă de război în adevăratul sens al cuvântului".

Secretarul de stat american Marco Rubio a condamnat ferm atacurile recente asupra Arabiei Saudite și a confirmat că un cetățean american a fost ucis în urma loviturilor.

Yemenite Houthis attacked the international airport in Riyadh, Saudi Arabia There are mass casualties reported https://t.co/DnqiJgaple — Documenting Israel (@DocumentIsrael) October 10, 2026

Întrebat ulterior de jurnaliști dacă Statele Unite intenționează să se alăture Arabiei Saudite în lovituri împotriva houthilor, președintele Donald Trump a răspuns: "S-ar putea. Vom analiza situația. Tocmai am aflat de cel mai recent atac, așa că vom lua o decizie. Acționăm foarte repede."

Secretarul general al ONU, António Guterres, s-a declarat "profund șocat" de atacuri, pe care le-a numit o "încălcare a dreptului internațional” care "trebuie să înceteze imediat".

Atacurile au fost condamnate și de Egipt, Palestina și Qatar. Ambasadele occidentale din Arabia Saudită și-au avertizat cetățenii să evite aeroportul din Riad, iar Ministerul britanic de Externe le-a recomandat cetățenilor britanici să stea departe de zonă "până când aeroportul va fi securizat".

Mai multe companii aeriene din Golf au anunțat anularea zborurilor către și dinspre aeroport, Kuwait Airways invocând „situația de securitate” de acolo. Conform datelor platformei de monitorizare a traficului aerian Flightradar, toate zborurile către Riad au fost fie redirecționate, fie anulate.

Houthii susțin că vizează Arabia Saudită din cauza sprijinului acordat forțelor guvernamentale în războiul civil din Yemen.

Conflictul s-a agravat după ce houthii au cucerit, într-o ofensivă rapidă, porțiuni strategice ale coastei Mării Roșii. Printre acestea se numără portul Mokha de pe strâmtoarea Bab al-Mandab, cel mai îngust punct al Mării Roșii și un nod esențial pentru transportul maritim global. Forțele pro-guvernamentale yemenite au anunțat între timp că au "securizat" strâmtoarea de la capătul sudic al Mării Roșii.

Coaliția condusă de Arabia Saudită a fost înființată în 2015, după ce mai multe state arabe și-au unit forțele pentru a-i împiedica pe houthi să preia controlul asupra Yemenului de la guvernul recunoscut internațional.

Un armistițiu temporar a fost negociat în 2022, după ani de bombardamente aeriene și lupte terestre care au provocat moartea a sute de mii de oameni și au declanșat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume. Însă acest armistițiu informal a început să se destrame în iulie.

Houthii au anunțat un "embargo maritim" împotriva Arabiei Saudite și au lansat atacuri cu rachete și drone asupra aeroporturilor, instalațiilor petroliere și petrolierelor saudite din Marea Roșie. Ei afirmă că acționează ca represalii la ceea ce numesc o blocadă saudită de ani de zile și la un atac aerian asupra aeroportului din Sanaa, capitala Yemenului aflată sub controlul lor.