Antena 3 CNN Externe Explozii pe aeroportul din capitala Arabiei Saudite. Sunt mai mulți răniți. Ambasada SUA din Riad a lansat un avertisment

Explozii pe aeroportul din capitala Arabiei Saudite. Sunt mai mulți răniți. Ambasada SUA din Riad a lansat un avertisment

A.N.
3 minute de citit Publicat la 20:17 10 Oct 2026 Modificat la 20:25 10 Oct 2026
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Coloană de fum la aeroportul din Riad, după un atac al rebelilor pro-Iran
Coloană de fum la aeroportul din Riad, după un atac al rebelilor pro-Iran. Foto: Profimedia Images

Numeroase persoane au fost rănite sâmbătă într-o explozie produsă pe aeroportul internațional din Riad, potrivit a doi martori oculari și a două surse, iar călătorii au fost evacuați din anumite zone ale aeroportului, scrie CNN.

Unul dintre martori a povestit că a văzut o explozie, iar apoi mai multe persoane rănite, căzute la pământ în interiorul aeroportului. Peste o duzină de ambulanțe au fost văzute îndreptându-se în viteză spre aeroport.

Activitatea pe Aeroportul Internațional Regele Khalid din Riad a fost suspendată după ce un atac a provocat răniți, a anunțat Autoritatea Aviației Civile din Arabia Saudită într-un comunicat.

Ambasada SUA din Riad a transmis că are cunoștință de atacurile de la aeroport și le-a recomandat cetățenilor americani să evite aeroportul și zonele din jur.

Ambasada Marii Britanii din Riad a trimis, la rândul ei, o notificare prin care le recomandă cetățenilor britanici să evite aeroportul, după un „incident grav” petrecut acolo.

Incidentul de sâmbătă vine în urma intensificării atacurilor cu rachete lansate asupra regatului de rebelii houthi din Yemen, aliați ai Iranului. Aeroportul a mai fost atacat de două ori săptămâna aceasta, atacuri soldate cu patru morți și mai mulți răniți, iar o aeronavă a fost grav avariată.

Site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24 arăta că toate zborurile spre Riad fuseseră fie redirecționate, fie anulate, la un moment dat deasupra aeroportului aflându-se doar un elicopter.

Reprezentanții aeroportului le-au cerut pasagerilor să contacteze direct companiile aeriene și să verifice statusul zborurilor înainte de a se deplasa spre aeroport.

Kuwait Airways a anunțat că a anulat zborurile spre și dinspre capitala saudită, invocând închiderea aeroportului din Riad din cauza „situației de securitate”.

Etihad Airways și Qatar Airways anulaseră deja mai multe zboruri între hub-urile lor și Riad, unele dintre anulări fiind valabile până luni.

Atacurile houthi de joi și din zilele anterioare determinaseră deja mai multe companii aeriene să suspende sau să anuleze zborurile spre capitala saudită, cu puțin timp înainte ca Riadul să găzduiască importante conferințe dedicate energiei și investițiilor.

Organizatorii acestor conferințe au anunțat sâmbătă că evenimentele vor avea loc conform programului și au încercat să-i asigure pe participanți că securitatea lor este garantată.

Rebelii houthi au cerut avioanelor de linie să evite spațiul aerian saudit, pe care l-au declarat zonă de operațiuni militare, după ce guvernul yemenit sprijinit de Arabia Saudită a lansat la începutul lunii o ofensivă împotriva grupării.

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Etichete: aeroport riad atac raniti explozie Arabia Saudita

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