Emiratele Arabe Unite revin în conflictul din Yemen, după un acord cu Arabia Saudită. Avansul Houthi alarmează statele din Golf

4 minute de citit Publicat la 21:41 17 Oct 2026 Modificat la 21:41 17 Oct 2026

Rebelii Houthi câștigă teren și își intensifică atacurile în regiune. Foto: Profimedia Images

Emiratele Arabe Unite au ajuns la un acord cu Arabia Saudită pentru a se implica din nou în conflictul din Yemen, pe măsură ce rebelii Houthi câștigă teren și își intensifică atacurile în regiune, potrivit unor surse din Yemen.

Conform înțelegerii, Abu Dhabi va relua finanțarea unor forțe guvernamentale care luptă împotriva Houthi în sudul Yemenului, iar Arabia Saudită va asigura sprijin aerian acestor trupe, scrie The Guardian.

Este primul semn concret că ruptura profundă dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite privind viitorul Yemenului începe să se atenueze. Apropierea vine însă într-un moment în care avansul Houthi provoacă tot mai multă îngrijorare în rândul statelor din Golf.

Arabia Saudită se confruntă aproape zilnic cu atacuri cu drone și rachete, care au afectat aeroporturi și o parte din infrastructura energetică a țării.

Emiratele reiau sprijinul pentru unele dintre cele mai eficiente forțe anti-Houthi

Forțele sudiste, în special cele din Brigăzile Uriașilor, au fost antrenate și finanțate în trecut de Emiratele Arabe Unite și sunt considerate printre cele mai eficiente din alianța militară anti-Houthi, care rămâne însă fragmentată.

Emiratele s-au retras din operațiunile din Yemen în ianuarie și au oprit atunci și finanțarea acestor forțe.

Nici Arabia Saudită, nici Emiratele nu au răspuns deocamdată cererii separatiștilor din sudul Yemenului pentru organizarea unui referendum privind independența. O astfel de mișcare ar putea readuce granițele din perioada 1967-1990, când Yemenul era împărțit în două state.

Consiliul de Tranziție din Sud nu a acceptat nici până acum ca trupele sale să lupte dincolo de granițele fostului Yemen de Sud. O eventuală acceptare de către Arabia Saudită a unui referendum ar putea însă schimba această poziție.

Contraofensiva guvernului de la Aden avansează greu

Guvernul Yemenului recunoscut de ONU, cu sediul la Aden, a anunțat săptămâna trecută o contraofensivă pentru a-i alunga pe Houthi din capitala Sana'a.

Până acum însă, operațiunile militare au avut rezultate limitate în zona Majzar, lângă Marib, și în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab.

Relațiile dintre Arabia Saudită și liderul separatiștilor din sud, Aidarous al-Zubaidi, rămân și ele tensionate. Al-Zubaidi a fugit la Abu Dhabi în ianuarie, după ce o tentativă a Consiliului de Tranziție din Sud de a prelua controlul asupra întregii regiuni și de a anunța un referendum pentru separare în termen de doi ani a eșuat.

Arabia Saudită a răspuns atunci bombardând transporturi de arme ale Emiratelor destinate forțelor separatiste. Ulterior, Emiratele au anunțat că se retrag complet din Yemen, iar guvernul susținut de Riad a spus că va încerca să îl judece pe al-Zubaidi pentru trădare.

Houthi vor să cucerească Taiz și Marib

Oficialii Emiratelor sunt tot mai îngrijorați de evoluția conflictului. În ciuda pierderilor grele, rebelii Houthi par hotărâți să cucerească în cele din urmă Taiz și Marib, cele două mari orașe rămase în afara granițelor fostului Yemen de Sud.

Vineri, două rachete lansate de Houthi au lovit aeroportul din Aden chiar în momentul în care un avion de pasageri se pregătea să decoleze.

Nu au fost raportate victime.

Potrivit ministrului yemenit al Informațiilor, Moammar Al-Eryani, rachetele au căzut la aproximativ 500 de metri de avionul Yemenia Airways și la aproximativ 100 de metri de mijlocul pistei.

Atacul a avut loc la doar o zi după ce cel puțin cinci persoane au murit și alte 16 au fost rănite într-un atac Houthi asupra unui palat prezidențial din Aden.

Egiptul se pregătește să apere Arabia Saudită

Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a anunțat convocarea unei sesiuni de urgență a Parlamentului pentru a acorda armatei puterile necesare în cazul în care va trebui să intervină pentru apărarea Arabiei Saudite.

El a subliniat că Egiptul nu intenționează să desfășoare acțiuni ofensive și că orice intervenție ar avea exclusiv un scop defensiv.

În Marea Britanie continuă, între timp, discuțiile privind o cerere a Arabiei Saudite pentru sprijin militar suplimentar. Londra a trimis deja un avion RAF Voyager pentru realimentare în aer, însă diplomații din regiune fac presiuni pentru un ajutor britanic mai consistent.

Există și îngrijorări că Riadul ar trebui să colaboreze mai strâns cu alte state din Golf, inclusiv Oman și Qatar.

Londra analizează implicațiile juridice ale unui sprijin mai mare pentru Riad

Guvernul britanic analizează și implicațiile juridice ale unui sprijin amplu pentru campania aeriană condusă în principal de Arabia Saudită. În 2019, Curtea de Apel a stabilit că Marea Britanie a acționat ilegal atunci când a acordat licențe pentru exportul de arme în timpul campaniei saudite de bombardamente din Yemen din 2015-2016.

Organizația Campaign Against Arms Trade a susținut atunci că autoritățile britanice nu evaluaseră corespunzător posibilele încălcări ale dreptului internațional umanitar de către Arabia Saudită. În urma hotărârii, Londra și-a revizuit procedurile.

Arabia Saudită susține că și-a schimbat semnificativ modul de operare de atunci și afirmă că actualele acțiuni sunt de autoapărare, în conformitate cu Carta ONU.

Pe 15 octombrie, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat o declarație prezidențială care reafirmă dreptul Arabiei Saudite de a se apăra în conformitate cu dreptul internațional.

Nu există un bilanț exact al victimelor conflictului din Yemen începând din august. Potrivit ONU, peste 200.000 de persoane au fost strămutate, iar organizațiile umanitare din Aden se confruntă cu o presiune tot mai mare.