Cel puţin 13 morţi şi cinci răniţi în Ucraina, în urma unui atac cu o dronă rusă cu reacţie în gara din Dnipro

Un tren din Gara Dnipro a fost lovit joi de o dronă cu reacţie, lansată de ruşi. Sursa foto: Telegram/Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei

Forțele ruse au lovit joi dimineaţa un tren aflat pe peron în gara din Dnipro cu o dronă cu reacţie, ucigând cel puțin 13 persoane, au anunțat autoritățile, relatează The Kyiv Independent. Potrivit primelor informaţii, cel puţin cinci oameni au fost răniţi. Bombardamentul are loc la câteva ore după ce Ucraina a lansat peste 600 de drone asupra regiunii Moscova, iar aeroporturile principale din capitala rusă şi-au suspendat zborurile.

Aflat în gara principală din oraşul Dnipro, trenul de pasageri care se pregătea să plece spre Zaporojie a fost atacat de o dronă rusească cu motor cu reacție, a scris compania Căile Ferate Ucrainene pe rețelele sociale, conform sursei citate.

"Inamicul a lansat un atac asupra gării din Dnipro folosind o dronă cu propulsie cu reacție. Impactul a vizat unul dintre peroane, unde se afla, în acel moment, trenul nr. 866 (Dnipro-Zaporojie)", a transmis Administrația Militară Regională din Dnipropetrovsk pe Telegram.

Compania feroviară ucraineană a transmis că fusese emisă o alertă aeriană și că pasagerii fuseseră avertizați că pericolul se intensificase. Cu toate acestea, oamenii au rămas pe peron. Echipele de salvare au ajuns la fața locului imediat după atac.

Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind mai multe trupuri zăcând pe peronul gării din Dnipro, în timp ce polițiștii stau lângă victime. Totodată, pe filmări apar şi echipele medicale care preiau răniţii.

Rusia atacă trenuri şi gări în întreaga Ucraină din prima zi a invaziei sale la scară mare, pe 24 februarie 2022, a distrus sute de locomotive şi a ucis lucrători feroviari şi pasageri, transmite AFP. Dnipro, al patrulea oraș ca mărime din Ucraina, se confruntă frecvent cu atacuri rusești cu rachete și drone.

Împotriva unei multiplicări a atacurilor ruseşti cu dronă, Căile Ferate au început, în acest an, să efectueze evacuări masive de pasageri din trenuri aflate în circulaţie.

În septembrie, peste 5.800 de trenuri au fost evacuate din cauza ameninţării unor atacuri, declarat AFP, la începutul lui octombrie, Ukrzaliznytsia .

Evacuările au loc mai ales în regiuni apropiate de linia frontului, în sudul şi estul Ucrainei, la Odesa, Dnipropetrovsk şi Zaporojie.

După detectarea ameninţării unui atac rusesc, trenul se opreşte, iar pasagerii pleacă din vagoane şi aşteaptă să treacă pericolul.

În urma închiderii transportului aerian - din cauza războiului -, uriaşa reţea feroviară ucraineană a devenit esenţială în transportul persoanelor şi mărfurilor în ţară, dar şi atât la intrarea în Ucraina, cât şi la ieşirea din ţară.