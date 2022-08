Centrala nucleară Zaporojie a fost reconectată la rețeaua de electricitate a Ucrainei

O declarație a Energoatom, operatorul nuclear ucrainean, arată că "în data de 26 august 2022, la ora 14:04, una dintre unitățile electrice ale Centralei Nucleare Zaporojie, care a fost oprită ieri, a fost conectată la rețeaua electrică" și că "se adaugă putere (în rețea)".

Joi, deconectarea centralei nucleare s-a produs în urma unor incendii ce au avariat ultima linie validă care alimenta cu electricitate sistemele esențiale de răcire a reactoarelor și a depozitelor de combustibil uzat.

Focul ar fi izbucnit în perimetrul unei termocentrale din apropiere.

Rusia și Ucraina s-au acuzat reciproc pentru incident.

Rușii au susținut că ucrainenii au efectuat tiruri de artilerie în urma cărora a izbucnit incendiul ce a deteriorat linia de alimentare a centralei nucleare.

Șeful Agenției ONU pentru energie nucleară spune că experții internaționali vin la Zaporojie "în câteva zile"

Între timp, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică anunță că inspectorii săi vor ajunge la Zaporojie "în câteva zile."

Rafael Grossi menționează că are atât acordul ucrainenilor, cât și pe cel al rușilor pentru a verifica stadiul în care se află acum reactoarele.

"Această operațiune este extrem de complexă. Mai întâi, trebuie să ajungem acolo. Aceasta este o zonă de război. Este în Ucraina, ceea ce e dificil, am fost acolo deja de două ori. Am fost la Cernobîl unde am lucrat la stabilizarea zonei. Am fost în sudul Ucrainei, unde se află o altă centrală nucleară (...)

Deci, trebuie să avem toată securitatea, în sensul securității fizice, să nu fim împușcați, trebuie să ne ocupăm de asta.

Ceea ce înseamnă demilitarizarea anumitor zone prin care vom trece. În plus, trebuie să stabilim cu exactitate termenii misiunii, ce vom face acolo cu experții. Planificarea necesită puțin timp.

Ceea ce este important este faptul că acum există o recunoaștere generală că trebuie să fim acolo cât mai curând. Kievul acceptă. Moscova acceptă. Trebuie sa mergem. Și sperăm că vom fi acolo foarte, foarte curând", a precizat Grossi.