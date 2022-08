După ce a urat Ucrainei "un cer pașnic", Aleksandr Lukașenko anunță că avioanele sale pot transporta arme nucleare

Într-o declarație pentru presă citată de agenția Reuters, Lukaşenko a explicat că această decizie a fost convenită anterior cu președintele rus Vladimir Putin.

Belarusul nu are propriile arme nucleare, însă este un aliat al Rusiei și a permis ca teritoriul său să fie folosit pentru invazia din Ucraina.

Cu trei zile în urmă, de Ziua Independenței Ucrainei, președintele belarus surprindea printr-un mesaj de felicitare adresat Kievului.

"Sunt convins că divergentele actuale nu pot distruge baza multiseculară a relațiilor sincere de bună vecinătate între popoarele celor două țări", se menționa în mesajul prezidențial.

Documentul arăta că Belarusul va continua să se pronunțe pentru "consolidarea contactelor prietenești cu Kievul, pe baza respectului reciproc, la toate nivelurile".

"Președintele belarus le urează ucrainenilor un cer pașnic, toleranță, curaj şi forță pentru a reveni la o viață satisfăcătoare", se spunea în încheierea mesajului.

Felicitările lui Aleksandr Lukașenko au primit o replică din partea Kievului.

"De Ziua Independenței, dictatorul Lukașenko a felicitat Ucraina și ne-a urat un cer pașnic..., drept 'cadou', au fost lansate din nou rachete din Belarus asupra Ucrainei.

Îi dorim lui Lukașenko același cer pașnic... și reunirea cu bunii săi prieteni, Hussein și Gaddafi", se spune într-un mesaj postat pe contul de Twitter al Ministerului Apărării din Ucraina.

Yesterday, on our Independence Day, the dictator Lukashenko congratulated Ukraine and wished us a peaceful sky... as a "gift" missiles were again fired from Belarus to Ukraine.

We wish Lukashenko the same peaceful sky… and reunification with his good friends Hussein & Gaddafi.