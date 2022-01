China intră în Anul Tigrului de Apă. Cine sunt oamenii norocoși

Oamenii trebuie să îşi pregătească locuinţele şi repară tot ce este defect prin casă, mai ales acoperişurile şi ţevile pe unde se scurge apa. În cultura asiatică, apa este semn de belşug şi nu trebuie irosită.

Totodată, chinezii trebuie să îşi cumpere ceva nou pentru casă şi să arunce obiectele stricate sau vechi. Bunăvoinţa zeilor poate fi atrasă şi prin aplicarea afişelor roşii cu scris auriu.

China intră în zodia Tigrului de Apă, înscrisă conform ciclului de 60 de ani în 1902, 1962, 2022. Experţii spun că este vorba despre o zodie a spiritului creator, un simbol a puterii şi monarhiei.

Ţinând seama de contextul global, de tensiunile geopolitice care ne marchează în această perioadă este foarte important de subliniat faptul că acest tigru are ca ideogramă un ac intins la maxim, e ca o săgeată, şi atunci acest tigru este un animal care poate speria pe alţii. Este un moment în care nu trebuie să ne jucăm cu focul. Acest animal poate să fie o pisică blândă, dar și un leu periculos.

În ceea ce privşte economia, vestea bună e că acest tigru conţine elementul de foc, care este elementul optimismului şi atunci lucrurile pot cunoaşte o redresare o revigorare, dar în niciun caz nu putem să ne aşteptăm la un bum economic. Afacerile care vor prospera vor fi în continuare afacerile destinate sănătăţii.

Covidul care era reprezentat de elementul apă urmează să fie pus în mormânt în 2024. Anul acesta şi anul viitor sunt ani de apă ceea ce însesmnă că încă vom fi sâcâiţi, însă el nu va mai avea profunzimea pe care a avut-o în ultimii doi ani.

Norocoşii anului sunt cei născuţi în anii de metal in respectiv cei ai căror an de naştere se termină cu cifra 1. De asemenea, tigrul este prieten cu porcul şi persoanele născute în zodia porc vor fi foarte avantajate, la fel ca aliaţii tigrului, persoanele născute în zodia calului şi a câiunelui. Previziunile chinezeşti spun că anul 2022 va fi un an al schimbărilor majore şi al ideilor controversate.