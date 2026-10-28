China s-a supărat după afirmația lui Merz despre dependența "nesănătoasă" și a transmis un mesaj pentru UE

1 minut de citit Publicat la 14:16 28 Oct 2026 Modificat la 14:16 28 Oct 2026

China cere Germaniei și Uniunii Europene să fie obiective și raționale și să rezolve neînțelegerile prin dialog. FOTO: Hepta

China cere Germaniei și Uniunii Europene să fie obiective și raționale și să rezolve neînțelegerile prin dialog. Mesajul a fost transmis miercuri de purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, ca reacție la declarațiile cancelarului german Friedrich Merz, care a cerut reducerea dependenței de China.

Marți, într-o vizită în Singapore, Merz a spus că Europa nu trebuie să rupă complet legăturile economice cu China, dar că trebuie să reducă dependențele "nesănătoase și unilaterale" în privința lanțurilor de aprovizionare, a tehnologiilor și a materiilor prime.

Potrivit Reuters, cancelarul a mai spus că politica Germaniei față de China "se maturizează" și este aliniată cu cea a UE.

Întrebat despre aceste declarații, Guo a spus că China susține deschiderea și cooperarea și vrea să lucreze cu toate țările pentru ca lanțurile globale de aprovizionare să rămână stabile și sigure, scrie Global Times.

El a subliniat că economiile Chinei, Germaniei și UE se completează reciproc, iar industriile lor sunt strâns legate. Potrivit lui Guo, cooperarea dintre ele aduce avantaje tuturor părților.

"China speră ca Germania și UE să rămână obiective și raționale, să colaboreze cu China, să fie parteneri de încredere și predictibili, să rezolve dezacordurile prin dialog și să mențină împreună stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare", a declarat purtătorul de cuvânt.