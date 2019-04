Cine sunt copiii români aflați în Sri Lanka

Copiii români aflaţi în Sri Lanka sunt elevi ai Colegiului "Costache Negruzzi" din Iaşi şi au plecat în această ţară în cadrul unui schimb internaţional şi cultural, a declarat duminică, pentru AGERPRES, directorul instituţiei de învăţământ, Elvira Rotundu.



Potrivit sursei citate, opt elevii din clasele a X-a şi a XI-a au plecat în cursul zilei de marţi, 16 aprilie, în Sri Lanka, unde se derulează un proiect internaţional la şcoala Visakha Vidyalaya din capitala Colombo. Copiii ar fi trebuit să revină acasă vineri, 25 aprilie.



"Colegiul nostru derulează un schimb educaţional şi cultural cu o şcoală de acolo. Este a patra ediţie. Ei au venit de două ori în România. Noi am fost în anul 2017 cu elevi şi profesori. Acum este a doua deplasare a reprezentanţilor şcolii noastre în Sri Lanka. Am vorbit acum cu profesoara care îi însoţeşte. Copiii sunt în siguranţă şi se bucură de protecţia autorităţilor. Ei trebuia să se întoarcă acasă vineri, dar vor reveni în România cu prima cursă aeriană posibilă", a precizat, pentru AGERPRES, directorul Colegiului Naţional "Costache Negruzzi" din Iaşi.



Ministerul Afacerilor Externe a anunţat duminică seara că celula de criză constituită în cazul atacurilor din Sri Lanka are în atenţie un grup de elevi de la un liceu din Iaşi şi care sunt în afara oricărui pericol.



"În atenţia Celulei de criză a MAE se află situaţia unui grup de elevi de la un liceu din Iaşi, aflat într-un schimb de experienţă la o unitate similară de învăţământ din Sri Lanka, proiectul fiind în cel de-al treilea an de desfăşurare. Grupul de elevi se află în afara oricărui pericol şi menţine legătura cu Ambasada României la Colombo. Grupul de elevi urmează să părăsească teritoriul Sri Lanka în cursul zilei de 26.04.2019", a informat MAE.



Conform datelor preliminare obţinute de la Ambasada României la Colombo, duminică, în capitala srilankeză au avut loc opt atentate teroriste cu bombă la trei biserici catolice, trei hoteluri frecventate de cetăţeni străini şi două locuri publice, dintre care unul la grădina zoologică.