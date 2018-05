Clădiri istorice din București, scoase la vânzare

Monumentele arhitecturale ale Capitalei sunt scoase la vânzare! Cine vrea să aibă o casă ca în poveşti poate cumpăra clădiri care adăpostesc candelabre din bronz, lifturi sau chiar buncăre antiatomice.

Se vând cu milioane de euro, dar în preţ nu intră doar arhitectura spectaculoasă şi decorurile impresionante, ci şi o parte importantă din istorie.

În perioada comunistă, Palatul Herman Spayer a fost transformat în sediu al Gospodăriei PCR. Se spune că ar fi legat printr-un tunel de clădirea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acolo unde a funcţionat în trecut spionajul serviciilor comuniste.

După 19 ani de procese, palatul de o mie de metri pătraţi, cu 20 de camere, a ajuns, din nou, în posesia familiei moştenitoare. Care acum îl vinde.

Într-o altă zonă de elită a Bucureştiului se află o altă clădire-simbol. Casa negustorului Nicolae Hlebnikian este, in acest moment, in plin santier. Proprietarul a scos-o la vanzare in urma cu o luna şi deja doi romani se bat pentru ea. 5,2 milioane de euro cere proprietarul pe vila din 1938 cu 31 de camere şi 15 băi.

Palatul Herman Spayer a fost proiectat de celebrul arhitect Louis Blanc. De interioare s-au ocupat şi artişti aduşi din Viena şi Paris.