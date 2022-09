Pentru cine a tras clopotul Volodimir Zelenski

Zelenski a sunat marți, de la distanță, clopotul de deschidere a sesiunii de tranzacționare la Bursa de Valori de la New York, în contextul în care Ucraina încearcă să atragă investiții private de miliarde de dolari pentru refacerea infrastructurii și industriilor distruse de Rusia, transmite presa internațională.

În paralel, Guvernul ucrainean a lansat o platformă cu peste 500 de proiecte în valoare de 400 de miliarde de dolari, prin intermediul căreia investitorii străini pot ajuta la refacerea economiei Ucrainei, chiar dacă războiul cu Rusia continuă.

După înregistrarea pe platformă, potențialii investitori vor primi informații cu privire la oportunitățile oferite de Ucraina.

The NYSE welcomes H.E. Volodymyr Zelenskyy, President of Ukraine and guests in recognition of @WPP #AdvantageUkraine. To honor the occasion @ZelenskyyUa virtually joins Lynn Martin, NYSE President to ring The Opening Bell pic.twitter.com/XKJphNrXiy