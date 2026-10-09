CNN: De ce Fox News nu mai transmite discursurile lui Donald Trump din campania pentru alegerile din noiembrie

Donald Trump e tot mai frustrat că Fox News îi ignoră mitingurile electorale. Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump continuă să organizeze mitinguri electorale în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, însă postul conservator Fox News a ales să nu transmită aceste evenimente în direct, notează CNN.

Este o decizie cu semnificație politică și culturală majoră. Fox News este cel mai urmărit canal de televiziune prin cablu din America și s-a dovedit, timp de peste un deceniu, unul dintre principalele mijloace prin care Trump a ajuns la alegători.

Trump este deranjat de acest boicot. Însă, în mod evident, Fox nu consideră că discursurile sale merită să fie difuzate integral, iar asta spune multe despre actuala conjunctură politică.

Concluzia implicită este că Fox împărtășește îngrijorările candidaților republicani și ale strategilor partidului, care se tem, în discuții private, că Trump le-ar putea diminua șansele la alegerile din 3 noiembrie, remarcă CNN.

E posibil - speculează CNN - ca Rupert Murdoch, stăpânul imperiului Fox, și fiul său, Lachlan, să considere că moderatorii emisiunilor de opinie ale postului sunt mesageri mai eficienți pentru Partidul Republican decât însuși președintele, mai ales acum, când rata de aprobare a lui Trump a coborât la niveluri record.

„Vorbim atât de mult despre faptul că Trump este 'producătorul executiv suprem', dar uităm adesea că până și cele mai populare emisiuni tind să-și piardă suflul dacă sunt menținute în grilă prea mult timp”, a declarat Doug Heye, un strateg republican cu experiență.

„Exact aici am ajuns și de aceea - fie că te afli în zona Lake of the Ozarks, fie în Emmetsburg, Iowa - în fiecare zi sunt arborate tot mai puține steaguri cu Trump”, a adăugat el.

Sursă anonimă Fox: Trump nu mai atrage suficient interes

Fox nu a comentat public această chestiune. Însă actuali și foști prezentatori ai postului spun că este vorba despre o decizie delicată, cu implicații importante.

„Decizia vine de sus în jos”, a declarat un prezentator Fox, sub protecția anonimatului. Acesta a precizat că nu cunoaște oficial motivele, dar a spus că opinia dominantă în cadrul companiei, în acest moment, este că „Trump nu mai atrage suficient interes”.

Conducerea și prezentatorii Fox sunt cunoscuți pentru atenția pe care o acordă audiențelor zilnice. Interesul publicului pentru Trump a contribuit la apropierea candidatului de acest canal TV încă din 2016.

În 2024, în ultimele săptămâni ale campaniei pentru realegere, Trump continua, încă, să atragă în mod constant audiențe mari pentru Fox. Când republicanul a organizat un miting de amploare la Madison Square Garden, Fox a transmis evenimentul în direct, iar audiența s-a triplat în acel interval orar.

Acum, însă, dinamica audiențelor este diferită. Luna trecută, când Partidul Republican a organizat la Dallas un eveniment televizat dedicat alegerilor de la jumătatea mandatului, audiența s-a modificat foarte puțin pe tronsonul în care Fox a transmis în direct discursul lui Trump.

Trump, sensibil la modul în care oscilează popularitatea sa, a prezentat ulterior într-o manieră înșelătoare audiențele acelor discursuri.

O posibilă fisură în alianță

Luna trecută, Fox s-a confruntat cu o controversă după îndepărtarea din funcție a unei vechi prezentatoare, susținătoare a lui Trump, Maria Bartiromo. Aceasta îi furnizase o directivă interă Fox lui Peter Navarro, consilier al președintelui, care le-a transmis ulterior Casei Albe.

Directiva le cerea responsabililor cu emisiunile Fox Business să evite relatările despre un discurs al lui Trump programat în prime-time, plin de afirmații neverificate privind vulnerabilitățile procesului electoral. Potrivit lui Navarro, mesajul intern suna astfel: „Bună. Nu vrem să promovăm discursul și nici să îndemnăm publicul să-l urmărească. Nu vrem să difuzăm deloc segmente (intervale de emisie tv, n.r.) despre alegerile din 2020 joi sau vineri”.

Fox News a transmis, totuși, în direct discursul din prime-time, în iulie, dar ulterior a acordat foarte puțină atenție subiectului.

În prezent, modul în care sunt reflectate mitingurile - sau absența relatărilor despre ele - este analizat îndeaproape la Casa Albă. La sfârșitul săptămânii trecute, Trump și-a expirmat iar frustrarea că evenimentele sale electorale nu primesc atenția pe care și-o dorește din partea canalului de televiziune pe care ar dori să-l aibă în continuare de partea sa.

„Este trist să vezi că Fox & Friends (ediția de duminică) nu relatează despre sala noastră arhiplină și despre mitingul extrem de entuziast - ba chiar mai mult decât atât! - care a avut loc aseară în Ohio, nici despre cele din Alabama, Texas sau Oklahoma din ultimele două zile”, a scris Trump pe Truth Social.

Respingând relatările din presă despre locurile goale de la unele evenimente la care a fost prezent, liderul republican a insistat că „toate au fost cu casa închisă” și a dat vina pe un „vechi curent de opinie” din interiorul Fox pentru faptul că este ignorat.

„Oamenii vor să vadă mitingurile și relatările despre mitingurile noastre pe Fox News, altfel vor înceta foarte repede să se mai uite la acest post (așa cum fac eu chiar acum!)”, a avertizat el.

Fox vs Trump: Cine are mai multă nevoie de cine?

Trump a mai făcut amenințări similare, însă fără prea mult succes. Fox a redus considerabil atenția acordată lui Trump în 2021 și 2022, dar publicul postului a rămas fidel.

„Trump are mult mai multă nevoie de Fox decât are Fox de el”, a scris la începutul acestei săptămâni Tom Durante, co-director editorial al publicației Mediaite, care a lucrat anterior la Fox News.

Durante a subliniat că, în pofida frustrării lui Trump față de lipsa relatărilor despre mitingurile sale, președintele a continuat să urmărească postul, lucru demonstrat de comentariile sale recente, în care se plânge că Fox invită reprezentanți ai democraților.

„Fox a mai încercat această strategie o dată și era cât pe ce să iasă din afaceri”, a scris Trump într-un comentariu.

Totuși, afacerile Fox merg atât de bine, încât provoacă invidia altor companii media. Trump a încercat să se bazeze și pe alte posturi care se adresează publicului conservator, precum Newsmax și One America News, însă acestea au audiențe relativ mici.

Charles Herring, președintele One America News, a declarat că postul său transmite toate mitingurile electorale ale lui Trump. „În general, fără pauze publicitare, așa cum procedăm de obicei când transmitem evenimente în direct”, a precizat el.

Fox, în schimb, a continuat să difuzeze reclame și comentarii, dar fără mitingurile care au contribuit la definirea mișcării politice a lui Trump.

Miercuri seara, Laura Ingraham și-a început emisiunea cu o relatare în direct a unui corespondent aflat la mitingul lui Trump din San Antonio, Texas. Însă, odată ce Trump a urcat pe scenă, evenimentul nu a mai fost menționat. Nici emisiunile din orele următoare nu au făcut vreo referire la miting.

Corespondenta Brooke Taylor a remarcat că Trump se află în defensivă în Texas: „Este un stat pe care l-a câștigat cu aproape 14 puncte procentuale în urmă cu doar doi ani, iar în prezent se vede nevoit să revină aici pentru a apăra acest stat și a-l menține în tabăra republicană. E greu de crezut că spun asta chiar acum, nu-i așa?”, a afirmat aceasta într-o relatare.

Apoi, Ingraham a trecut la un interviu cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Fox a existat înainte ca Trump să intre în politică și va exista și după ce acesta își încheie mandatul

Fox a transmis mitingul în direct pe internet, dar pentru președinte, faptul că nu primește atenție pe principalul canal al companiei TV reprezintă, probabil, o ofensă.

Joi dimineață, mitingul din San Antonio a meritat doar câteva mențiuni scurte în emisiunea „Fox & Friends”.

O explicație nevinovată ar putea ține de judecata editorială: un miting-maraton al lui Trump, plin de afirmații repetitive și previzibile, nu reprezintă în mod automat o știre de interes. Fox avea multe alte subiecte de difuzat, inclusiv un interviu față în față cu Jeff Bezos, fondatorul Amazon, realizat miercuri.

O explicație mai cinică ar putea avea legătură cu calculele politice pe care Fox le face de zeci de ani.

După cum a remarcat Durante, Fox exista cu mult înainte ca Trump „să devină candidat politic și va fi acolo mult timp după ce el nu va mai ocupa funcția prezidențială”.