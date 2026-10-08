Trump promite că SUA nu va mai ataca Iranul înainte de alegerile „midterm” pentru Congresul american, programate în noiembrie

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi că SUA nu va ataca Iranul „înainte de alegerile de la jumătatea mandatului” (midterm - n.r.) pentru Congresul american, programate pe 3 noiembrie.

„Purtăm discuții productive cu Republica Islamică Iran. Doresc să clarific tuturor că, deși Iranul se află într-o situație foarte gravă, atât din punct de vedere economic, cât și militar, și deși blocada va rămâne în vigoare pe deplin, cu un flux de petrol care atinge cifre record în ceea ce privește numărul de barili care trec prin Strâmtoarea Ormuz (22 de milioane de barili, numai noaptea trecută, fără ca niciun baril să provină din Iran sau să se îndrepte spre această țară!), nu vom ataca Iranul în niciun moment înainte de alegerile de la jumătatea mandatului care vor avea loc în Statele Unite pe 3 noiembrie”, a spus Donald Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social.

De asemenea, președintele SUA a precizat că „Iranul nu va avea o armă nucleară”.

Recent, Donald Trump a stârnit din nou controverse după ce a sugerat, în timpul unui miting, că Iranul ar trebui să lovească Los Angeles și San Diego, două dintre cele mai importante orașe din California și bastioane ale democraților. Declarația, făcută în plină campanie pentru alegerile de la jumătatea mandatului pentru Congresul SUA.

Negocierile cu Statele Unite „nu au niciun sens”, a declarat luni preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

„Ne-au atacat de trei ori după discuţii", a precizat acesta. „Până acum, ne-au atacat de trei ori după discuţii. Acest lucru arată că ei nu caută dialogul”, a spus el, conform instituţiei media citate.

La mai mult de şapte luni de la primele atacuri ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului, discuţiile dintre Washington şi Teheran au ajuns într-un nou impas.