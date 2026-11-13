CNN: JD Vance ia în calcul să renunțe la cursa pentru Casa Albă în 2028. Ce l-a făcut să se răzgândească

1 minut de citit Publicat la 20:27 13 Noi 2026 Modificat la 20:30 13 Noi 2026

JD Vance. sursa foto: Getty Images

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, ia în considerare serios posibilitatea de a nu candida la preşedinţie în 2028, în urma înfrângerii severe suferite de republicani la alegerile parlamentare intermediare din 3 noiembrie, potrivit unor surse apropiate politicianului, citate de CNN.

Vance a fost considerat până acum favoritul pentru a-i succeda lui Donald Trump în calitate de candidat republican la preşedinţie însă după ce a intervievat în jur de 12 aliaţi şi consilieri ai vicepreşedintelui, CNN a relatat vineri că acesta are îndoieli din cauza divizării mişcării MAGA şi a cerinţelor legate de rolul său de tată.

„Nu m-ar surprinde nicio decizie pe care ar lua-o”, a spus una dintre aceste persoane. „Are doar 42 de ani. Este suficient de tânăr pentru a se recupera dacă climatul actual îl împiedică să aibă succes. Poate că încă nu a sosit momentul lui”, a adăugat aceasta.

După victoria zdrobitoare a democraţilor la ultimele alegeri pentru Congres, Vance a publicat un mesaj amplu în care a atribuit înfrângerea republicanilor războiului împotriva Iranului, ordonat de Trump în luna februarie.

Vance, fost senator din Ohio, a fost strâns legat de mişcarea MAGA („Să facem America măreaţă din nou”), platformă promovată de Trump în cadrul Partidului Republican care, printre alte poziţii, susţinea neimplicarea ţării în conflicte externe.

Sondajele electorale arată o respingere clară a ofensivei împotriva Iranului şi a creşterii costului vieţii, în special a preţului benzinei, ca urmare a conflictului.

„Dacă nu punem capăt războiului cu Iranul, niciun republican nu va avea şanse în 2028”, a afirmat altă sursă intervievată de CNN.

Vance nu şi-a anunţat niciodată oficial intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale din 2028, la care Trump nu mai poate candida pentru un nou mandat, dar înainte de ultimele alegeri s-a arătat convins că, dacă ar face acest lucru, ar beneficia de sprijinul actualului preşedinte.

Donald Trump a evitat însă să-l desemneze pe Vance drept singurul său succesor posibil şi l-a menţionat şi pe secretarul de stat, Marco Rubio, ca potenţial candidat.

După alegerile de la jumătatea mandatului, unele media au relatat că Rubio se gândea să părăsească Departamentul de Stat pentru a se distanţa de Trump şi a-şi depune candidatura în 2028, lucru pe care secretarul de stat l-a dezminţit.

Alţi politicieni republicani, precum senatorul din Texas, Ted Cruz, sau guvernatorul în exerciţiu al Floridei, Ron DeSantis, au atras atenţia în ultimele zile prin criticile aduse performanţei electorale a partidului, dând semne că ar putea candida pentru nominalizare.