Cod roșu în Europa! Rafalele de vânt de 120 km/h aduse de furtuna Mathis spulberă totul în calea lor

Astfel, în Germania a fost instituit codul roșu, cu avertismentul că rafalele de vânt vor depăși viteza de 120 km/h.

În nordul Italiei și în Franța, autoritățile au decretat cod portocaliu.

Anterior, meteorologii au avertizat cu privire furtuna Mathis, care ajunge deasupra continentului, vineri, 31 martie și amenință vestul și centrul Europei.

Zonele preconizate să fie lovite de furtuna Mathis sunt sudul Angliei, Franța, zona de țărm din nordul Spaniei, Belgia, sudul și vestul Germaniei, Elveția, nordul Italiei.

Storm Mathis (named by Meteo-France) is currently across S Eng giving some strong winds and rain.



It looked quite impressive from space on its track to the UK last night...



