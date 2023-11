Codruț, câinele cu trei picioare al Maiei Sandu, l-a mușcat pe președintele Austriei, la Chișinău

Presa din țara vecină relatează că liderul de la Viena a fost mușcat de mână de Codruț, un câine adoptat în urmă cu mai multe luni de echipa președintei Maia Sandu.

Scena s-a petrecut ieri, pe scările instituției prezidențiale de la Chișinău.

Momentul a fost filmat.

Se vede cum o persoană din anturajul Maiei Sandu îi dă acesteia lesa lui Codruț, iar câinele se așează, cuminte, pe cele trei picioare ale sale.

Când președintele austriac se apropie să-l mângâie, Codruț emite un lătrat scurt, se ridică și îl mușcă de mâna dreaptă pe Van der Bellen.

Maia Sandu's dog bit the Austrian president when he tried to pet it



The Moldovan President sheltered a stray dog, which had lost a leg in an accident. The dog, named Codrut, was probably frightened by a stranger and therefore bit Alexander van der Bellen's finger. Sandu… pic.twitter.com/dOUdQn2NjW