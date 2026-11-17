1 minut de citit Publicat la 08:53 17 Noi 2026 Modificat la 08:53 17 Noi 2026

Numărul zborurilor afectate nu este cunoscut. Foto: Getty Images

Compania aeriană americană United Airlines a raportat, luni, o „pană generalizată” a sistemelor sale, la câteva zile după problema care a ţinut toate zborurile din țară la sol, notează AFP, potrivit Agerpres.

United Airlines a afirmat într-un comunicat că a „rezolvat o problemă tehnică ce întârzia decolările zborurilor”.

„Deşi unele zboruri au suferit întârzieri, acest lucru nu a avut niciun impact asupra zborurilor aflate deja în desfăşurare şi nici asupra celor operate de United Express”, a adăugat compania, asigurând că problema nu arată indicii că ar fi avut legătură cu securitatea cibernetică.

Numărul zborurilor afectate nu este cunoscut.

United Airlines raportase această pană pe contul său de X, ca răspuns la două mesaje distincte ale unor pasageri care spuneau că zborurile lor nu decolau din cauza unei defecţiuni a sistemului de verificare a greutăţii avioanelor.

Toate zborurile din SUA au fost suspendate în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce comunicațiile din aeroporturi au căzut. Ultima interdicție de decolare de asemenea amploare a avut loc după atacurile din 2001. Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a ridicat restricția care suspendase decolările la nivel național după aproape 4 ore.

Decizia a venit în urma unei probleme la sistemele vechi de comunicații folosite de controlorii de trafic. Ministrul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat ulterior că unele echipamente datează din anii '80 și s-au supraîncărcat cu date, ceea ce a afectat comunicațiile și informațiile primite de la radare.

Oficialul a avertizat că astfel de incidente s-ar putea repeta dacă sistemul nu este modernizat.