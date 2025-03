Coreea de Nord a testat o nouă rachetă antiaeriană, sub supervizarea dictatorului Kim Jong Un

Coreea de Nord a efectuat un test al celei mai noi rachete antiaeriene, sub supervizarea dictatorului Kim Jong Un, a anunțat agenția oficială nord-coreeană de presă KCNA, relatează NBC News. Testul, cel de-al șaselea din acest an, a avut loc în aceași zi în care Statele Unite și Coreea de Sud și-au încheiat exercițiul militar anual, pe care Coreea de Nord îl consideră o repetiție pentru o presupusă „invazie”.

Tirul a demonstrat „răspunsul rapid în luptă” al noului sistem, potrivit KCNA, iar Kim Jong Un a aprecizat că rachetele reprezintă „încă un sistem major de apărare” pentru Coeea de Nord. Dictatorul nord-coreean a elogiat acest sistem şi a dat asigurări că armata va fi „echipată cu alt sistem de armament de apărare cu performanţe lăudabile”, a mai scris KCNA.

KCNA nu a precizat unde a avut loc testul.

