Corespondent CNN, surprins de bombardamentele din Kiev în timpul transmisiunii în direct: ”Rămâi cu mine!”

Jurnalistul a fost nevoit să întrerupă relatarea pentru a-și pune vestele de protecție.

”Cred că este destul de sigur pentru moment. Am o.... Am o vestă de protecție. Trebuie să o pun pe mine.

Cei de la securitate ne-au spus că trebuie să ne punem vestele de protecție. Asta şi facem. Rămâi cu mine. Sunt încă aici! Lasă-mă doar să îmi pun vesta!, a spus jurnalistul în momentul în care au început bombardamentele.

O tânără dintr-un oraș ucrainean povestește cum a fost trezită de sirenele antiaeriene în această dimineață și de bombardamente și de focurile de armă ale soldaților ruși.

”Astăzi a fost cel mai urât răsărit din viața mea. La 5 dimineața m-am trezit și am auzit focuri de armă, am fugit pe balcon și am realizat că nu erau artificii.

Nu mi-a venit să cred până în ultimul moment că s-ar putea întâmpla în orașul nostru, Harkov, pentru că părea un loc liniștit, chiar dacă ne aflam la graniță.

Am văzut oameni alergând pe stradă... Unii au intrat în mașini.

Familia mea nu pleacă nicăieri pentru că pentru noi aici este acasă.

Sper să fie totul bine! Sper ca războiul să ne ocolească!”, spune tânăra.

Rusia a început atacul Ucrainei cu avioane, tancuri și nave militare | Explozii în mai multe zone, inclusiv Kiev

Președintele rus Vladimir Putin a cerut „demilitarizarea” Ucrainei în declarații televizate joi dimineață, în jur de ora 5.30 (4.30 ora României), la scurt timp după ce a anunțat o operațiune militară în regiunea Donbas, din estul Ucrainei.

„Circumstanțele ne cer să luăm măsuri decisive și imediate”, a spus Putin, potrivit unei transcriere a RIA-Novosti. „Republicile Populare Donbas s-au adresat Rusiei cu o cerere de ajutor. În acest sens, în conformitate cu articolul 51, partea a 7-a din Carta ONU, cu sancțiunea Consiliului Federației și în temeiul tratatelor de prietenie ratificate de Federația Federală. Adunarea și asistența reciprocă cu DPR și LPR, am decis să conduc o operațiune militară specială”.

Remarcile lui Putin au venit pe măsură ce au crescut îngrijorările cu privire la o iminentă invazie rusă la scară largă. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat într-un discurs emoționant joi dimineața că conducerea rusă a aprobat acțiunea militară în Ucraina și a promis că țara se va apăra.