Corina Crețu, detalii despre atacul de la Strasbourg: Este interdicție. Nimeni nu iese, nimeni nu intră

Comisarul european Corina Crețu este printre românii care se află în această seară la Strasbourg, acolo unde o persoană a deschis focul în centrul orașului.

Citește și: Atac armat în centrul orașului Strasbourg! Sunt mai multe victime - VIDEO

”Suntem blocați într-un hotel, din păcate nu este hotelul în care stau. Nu am apucat să ne așezăm la masă, ne-au evacuat în niște camere din spatele hotelului. Sunt și cu comisarul pentru Agricultură, suntem bine și am înțeles că în oraș există interdicții, nimeni nu iese, nimeni nu intră. Am vorbit și cu șoferii Comisiei, m-au rugat să aștept aici” a spus Corina Crețu la Antena 3.