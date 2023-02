Locuitorii unui orășel german, înfiorați de sicriul unui român: "Doamne, nu se poate să fie adevărat"

Locuitorii unui orășel german au fost martorii unui incident înfiorător fix în primele ore ale dimineții.

Sursa foto: Pixabay

Pe coasta Mării Nordului, oamenii nu sunt de obicei ușor de speriat, însă întâmplarea de ieri, care a avut loc exact când traficul era în toi, iar oamenii se duceau la muncă a fost cu siguranță prea mult.

La ora 8:38 dimineața în Brunsbüttel, Schleswig-Holstein, Germania, un coșciug se afla în mijlocul străzii după ce a căzut dintr-o mașină mortuară.

Aparent, șoferul nu s-a asigurat că portbagajul mașinii era bine închis atunci când a plecat de pe loc.

Din fericire, două persoane i-au sărit imediat în ajutor șoferului mașinii mortuare, iar traficul a fost reluat fără alte incidente.

Potrivit jurnaliștilor germani, cadavrul era al unui lăcătuș mecanic de origine română, care a murit la vârsta de numai 52 de ani.

„A lucrat ca lăcătuș timp de zece ani și a fost pilonul de bază al companiei. Sunt profund impresionat de moartea lui”, a povestit un prieten al defunctului.

Trupul neînsuflețit al bărbatului urmează să fie trimis în țara noastră, pentru a fi îngropat.

Sandra B.: "M-am gândit: "Doamne, nu poate fi adevărat"

O trecătoare a povestit cum s-a petrecut totul.

"Așteptam la semaforul roșu. O camionetă albă a plecat cu mare viteză. Dintr-o dată, ambele portiere s-au deschis și un sicriu de lemn maro a căzut pe stradă.

Mi-am zis: "Doamne, nu se poate să fie adevărat, acum?", a declarat pentru Bild.de Sandra B., o angajată a McDonald's de 40 de ani.

Marvin S.: "Sunt încă în stare de șoc"

În același timp, Marvin S. (24 de ani, muncitor calificat în industria chimică) se plimba pe Koogstrasse când a văzut sicriul.

"Am auzit o bubuitură puternică, am crezut că a avut loc un accident. Apoi am văzut sicriul. O ambulanță trecea întâmplător pe acolo. Șoferul a aprins luminile albastre, a asigurat sicriul pentru ca nicio altă mașină să nu mai poată intra.

Când am ridicat sicriul, era foarte greu. Atunci mi-am dat seama că era unul înăuntru. În acel moment mi s-a făcut pielea de găină. A fost pur și simplu înfiorător. Sunt încă în stare de șoc.", a relatat Marvin.