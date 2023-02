Un crater uriaș s-a format peste noapte în Turcia, după ultimele cutremure. Oamenii sunt îngrijoraţi

Craterul are diametrul de 37 de metri și o adâncime de 12 metri.

Groapa uriaşă a fost descoperită în provincia Konya.

Gropile de toate dimensiunile încep să se apropie de zonele rezidențiale. Numărul lor creşte tot mai mult, arată presa locală.

After the 4.3-magnitude earthquake that occurred in Konya, Turkey, a giant sinkhole with a diameter of 37 meters and a depth of 12 meters was formed.#turkeyearthquake2023 pic.twitter.com/9lSr74sbMA