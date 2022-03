Criza alimentară va fi reală și va afecta atât SUA cât și țările europene. Avertismentul lui Joe Biden

Nu doar Rusia va plăti preţul sancţiunilor, a explicat președintele american. Potrivit unei firme de analiză a datelor agricole, Rusia și Ucraina sunt responsabile, împreună, pentru aproape 30% din exporturile globale de grâu.

"În ce priveşte criza alimentară, am vorbit despre ea şi va fi reală. Preţul acestor sancţiuni nu va fi plătit doar de Rusia, ci de multe alte ţări, inclusiv europene şi de ţara noastră. Asta pentru că atât Rusia cât şi Ucraina au fost sursele de aprovizionare ale Europei în ce priveşte de exemplu grâul", a spus Joe Biden.

"Dar am avut o discuţie lungă în G7, cu Statele Unite care este pe locul trei la producţia de grâu în lume, ca şi Canada, care este un producător major şi am vorbit despre cum putem creşte şi distribui mai rapid pentru a combate criza alimentară. Şi în plus am vorbit despre cum să convingem ţările europene si pe toţi ceilalţi să ridice restricţiile de export la alimente", a mai precizat acesta.

Joe Biden anunță ce urmează după ce sancțiunile impuse Rusiei nu au funcționat

Președintele american Joe Biden a declarat joi seară, după Summitul G7, că știa că sancțiunile nu îl vor face pe Vladimir Putin să oprescă invazia în Ucraina. Liderul american a adăugat că scopul acestora este altul.

Întrebat ce va face în continuare, în condițiile în care până acum metoda descurajării lui Vladimir Putin nu a funcționat, Joe Biden a răspuns:

"Eu nu am spus că sancțiunile îl vor descuraja. Sancțiunile niciodată nu descurajează. Principalul scop al sancțiunilor este să crești, să sporești presiunea și de aceea am cerut această întâlnire NATO pentru a mă asigura că după o lună vom continua, vom susține ceea ce facem, și că până la finalul anului aceste sancțiuni vor fi implementate. Asta îl va opri.

Cel mai important lucru este să rămânem uniți ca lumea să continue să se concentreze asupra faptului că acest individ este o brută și că viețile unor oameni nevinovați au fost distruse."

Întrebat dacă are informații că Vladimir Putin ar fi pregătit să folosească arme chimice, Biden a răspuns:

"Nu vreau să răspund la această întrebare, vom răspunde dacă le folosește, iar natura răspunsului va fi după cum vor fi folosite".

Președintele american Joe Biden a declarat că Statele Unite acordă un ajutor de 2 miliarde de dolari Ucrainei, un ajutor militar direct care îi va ajuta pe ucraineni să reziste în fața invadatorilor ruși.