Cum a ajuns o cunoscută cercetătoare în ornitologie să fie condamnată în Rusia pentru o donație de 25 de dolari

2 minute de citit Publicat la 09:39 26 Oct 2026 Modificat la 09:48 26 Oct 2026

Cercetătoarea și-a continuat activitatea pe teren chiar și în perioada în care aștepta sentința. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Sofia Rozenfeld, unul dintre cei mai importanți ornitologi ai Rusiei, și-a dedicat cariera studierii și protejării păsărilor din zona arctică. Acum, la vârsta de 50 de ani, a fost condamnată la trei ani și jumătate de închisoare pentru două donații în valoare totală de 2.000 de ruble, adică aproximativ 25 de dolari, către Fundația Anticorupție (FBK) a lui Aleksei Navalnîi, scrie The Moscow Times.

Ancheta penală a început în data de 5 decembrie 2025. Sofia Rozenfeld spune că a aflat despre ea la scurt timp după întoarcerea din Israel, unde își vizitase tatăl.

Ea a fost pusă sub acuzare pentru finanțarea unei organizații „extremiste”, în urma a două transferuri a câte 12,26 dolari către FBK, în lunile august și septembrie 2021.

În timp ce era anchetată penal, colegii săi au îndemnat-o să plece din Rusia, însă Sofia Rozenfeld nu și-a dorit să renunțe la munca sa.

Colegii săi au descris-o ca fiind o persoană dedicată carierei sale.

„Pentru Sofia, a-și părăsi gâștele ar fi fost ca și cum și-ar fi abandonat copiii”, a declarat Alexandra Panyutina, care a studiat alături de Sofia Rozenfeld la Universitatea de Stat din Moscova și a lucrat ulterior cu ea, pentru proiectul media independent Veter.

„Ea s-a opus: «Nu, eu trăiesc aici, lucrez aici, tot ce am este aici. Ce aș face în afara Rusiei?»”, a povestit Artur Ryabitsev, un alt coleg.

Cercetătoarea și-a continuat activitatea pe teren chiar și în perioada în care aștepta sentința.

Ea a obținut permisiunea instanței pentru a participa la o expediție de 10 zile în zona arctică a Rusiei.

Potrivit colegilor ei, Rozenfeld se temea să ajungă la închisoare, dar a rămas optimistă că va primi o pedeapsă mai ușoară.

Rozenfeld: „Mi s-a părut că orice ajutor în combaterea corupției ar fi un lucru bun”

În instanță, cercetătoarea a explicat că s-a înscris pentru donații recurente către FBK „din dorința de a combate corupția”.

Un judecător a întrerupt-o în timp ce vorbea. „Nu avem agenții de aplicare a legii pentru asta?”, a întrebat-o judecătorul.

„Cred că este nevoie de orice ajutor public aici”, a răspuns ea. „Pentru că am văzut formele oribile pe care le poate lua acest rău în propria mea muncă legată de cercetarea științifică și protecția mediului. Mi s-a părut că orice ajutor în combaterea corupției ar fi un lucru bun”, a mai adăugat aceasta.

„Au încătușat-o pe Sofia și au împins-o în cușcă”

În data de 7 octombrie 2026, Sofia Rozenfeld a fost condamnată la trei ani și jumătate de închisoare.

„Au încătușat-o pe Sofia și au împins-o în cușcă”, a mărturisit Alexandra Panyutina. „Judecătorul a terminat de citit verdictul, apoi au luat-o”, a mai adăugat aceasta.

De la pronunțarea sentinței, rudele ei au creat un site web de sprijin și au solicitat ajutorul autorităților israeliene. Ministerul Afacerilor Externe al Israelului a declarat pentru Newsru.co.il că se află în contact cu familia ei.

Rozenfeld este a treia femeie din Rusia condamnată la închisoare pentru că a donat bani organizației lui Navalnîi, interzisă în 2021 și declarată „extremistă” de autoritățile ruse.

Până în primăvara anului 2026, autoritățile ruse deschiseseră peste 200 de dosare penale legate de donațiile către Fundația Anticorupție, potrivit publicației independente Mediazona.

Aleksei Navalnîi, cel mai puternic opozant al Kremlinului, a murit în februarie 2024, într-o colonie din Siberia.